Cosa fare a Caserta nel weekend: gli appuntamenti del fine settimana

FOOD

La decima festa della Lumaca in Cucina con “Piazze della lumaca” si svolgerà da venerdì a lunedì a Piana di Monte Verna. Pasta e fagioli, pizzonte ed altri piatti popolari della cucina mediterranea nel menù dell’evento, arricchito da spettacoli musicali.

LIBRI/1

Da venerdì a domenica alla libreria Malìa, a Caserta, c’è la rassegna “Un giardino di libri” con i suoi numerosi appuntamenti: dalle letture animate ed i laboratori di clowneria rivolti ai bambini alle presentazioni dei libri “Pasolini attraverso i racconti” di Pasquale Vitale e Maria Gagliardini e "La civiltà contadina nell'Alto Casertano. Tradizioni, abitudini, usanze e riti dei nostri nonni" di Francesco Del Vecchio e Salvatore Mottola.

LIBRI/2

Al via venerdì il “Salotto letterario di Alterum”, nella sede dell’associazione Alterum a San Nicola la Strada. Ospite della serata la scrittrice Rosi Selo, con cui parlare e scambiare riflessioni sul suo libro "L’albero di mandarini" (candidato premio Strega 2022).

MANIFESTAZIONI

Sabato torna la Notte Rosa a Caserta. Un percorso di luci rosa si snoderà dal Monumento ai Caduti fino a piazza Gramsci, dove sono previsti una serie di concerti. Eventi in programma anche a piazza Vanvitelli, in piazza Margherita ed ai giardini del Corso.

MUSEI

La Reggia di Caserta accoglie i visitatori per il primo appuntamento autunnale con la domenica ad ingresso gratuito nei Musei del Ministero della Cultura. Il numero dei biglietti è contingentato per fasce orarie. E' possibile acquisire il titolo di accesso online, sulla piattaforma Ticketone, oppure in sede.

SAGRE

A Roccamonfina si celebrano le bontà del territorio con la Sagra della Castagna e del Fungo porcino. Da sabato si terrà tutti i week end fino al 13 novembre. In calendario degustazioni, show cooking, mercatini, antiquariato, visite guidate, escursioni, mostre, spettacoli, concerti e animazione per bambini.

TEATRO

Con Massimiliano Civica in “Scampoli” prende il via sabato la nuova stagione del teatro Civico 14, a Caserta. L’attore traccia il ritratto di alcuni dei protagonisti del mondo del teatro e del cinema, da Robert Mitchum ad Andrea Camilleri.

VISITE GUIDATE

“Capua al Quadrato” DEL Touring Club è l’appuntamento pensato per l’Appia Day di domenica. Un fitto programma ed una occasione unica per trascorrere una giornata tra la storia e i monumenti di Capua e Santa Maria Capua Vetere lungo la Via Appia che le unisce.

