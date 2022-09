Cosa fare a Caserta nel weekend: gli appuntamenti del fine settimana

CINEMA

Torna il cinema all’aperto a Capua, grazie alla collaborazione tra la nuova amministrazione e il Teatro Ricciardi. In piazzetta Audoaldis tre le serate di proiezioni: si comincia venerdì con “Ennio” di Giuseppe Tornatore, si prosegue sabato con “Settembre”, esordio alla regia di Giulia Steigerwalt, per chiudere domenica con “L’ombra del giorno”, la storia d’amore e di riscatto girata da Giuseppe Piccioni.

FOOD/1

Da venerdì a domenica all’A1 Expó, il polo fieristico di San Marco Evangelista, torna Bufala Village, la grande festa della mozzarella di bufala della Campania. Tre giorni di degustazioni, incontri, spettacoli, animazione per i bambini. Non mancheranno lo spazio dedicato alla ‘fattoria’ bufalina, vera e propria esposizione della Bufala Mediterranea Italiana, ed un vero e proprio caseificio in miniatura, nel quale sarà possibile ammirare l’arte dei mastri casari al lavoro per la trasformazione dell’oro bianco.

FOOD/2

A Dragoni sabato e domenica l’appuntamento è in piazza Mercato per la decima Mostra-Concorso “Dalla A…alla Zucca”. Le zucche dalle forme più svariate sono le protagoniste della manifestazione, che vedrà i coltivatori sfidarsi per la premiazione della zucca più pesante. Nel programma degustazioni e il concerto di Tony Tammaro (domenica sera).

FOOD/3

Venerdì al Museo della Civiltà Contadina di San Nicola la Strada l’evento “Sapori borbonici e tradizione contadina” con esperienze di gusto e visita guidata. Si potrà ascoltare il racconto dell'arte culinaria durante il regno borbonico e scoprire i sapori di 250 anni fa, assaggiando le preparazioni dell'epoca di Ferdinando IV e Ferdinando II.

LIBRI

Venerdì al Palazzo del Monte dei Pegni di Marcianise si terrà una conversazione di Mimmo Rosato con Tommaso Zarrillo, autore dei libri “La Commedia di Dante” e “Il Viaggio Cristiano Laico”. Letture di Raffaele Patti e Gabriele Russo con introduzione di Francesco Piccolo.

MANIFESTAZIONI

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “La città sotto la città” che venerdì fa tappa a San Prisco con visite guidate in luoghi come la Cappella di Santa Matrona ed il Mausoleo delle Carceri Vecchie. Sabato, invece, ci si sposterà a Casagiove per esplorare il Quartiere Militare Borbonico e la chiesa di San Francesco di Paola. Previste degustazione di prodotti tipici e spettacoli.

MUSICA

Domenica Enzo Gragnaniello è atteso a Macerata Campania, in piazza Federico II di Borbone. Insieme con il Tempio dei Bottari il cantante chiuderà con il suo concerto il “Festival dei Suoni Antichi”.

RASSEGNE

La rassegna “Aspri d’autore” ritorna domenica con “VendemmiArt”, evento dedicato a Dioniso. Per i partecipanti l’esperienza della vendemmia in una masseria di Gricignano d’Aversa. La raccolta sarà accompagnata dagli scatti fotografici di Damiano Errico e, a seguire, lo spettacolo dei Poupular Pop e degustazioni.

SAGRE

Fino a domenica a Castel Morrone c’è la Sagra del Fico d'India, alla sua edizione numero quarantasette. Il centro della cittadina ospita stand con prodotti tipici e banchetti di artigianato locale, mentre in piazza Bronzetti si susseguono gli spettacoli.

