Cosa fare a Caserta nel weekend: tutti gli appuntamenti del fine settimana

EVENTI NATALIZI

A Caserta, sabato, Il Giardino Incantato di Babbo Natale spalancherà le sue porte a grandi e piccini. Nel Parco Maria Carolina i visitatori potranno vivere l’atmosfera natalizia grazie a una scenografia di grande impatto e ad un ricco programma di animazione proposto in diversi punti del parco: dal trenino magico alla Fabbrica del Cioccolato e alla Slitta di Natale in 3D, fino ad arrivare alla Casa di Babbo Natale.

MERCATINI DI NATALE

A San Potito Sannitico, in piazza Giorgio La Pira, si inaugura sabato la 22esima edizione di “Mercatino di Natale”. Tante le proposte degli stand: da quelli dedicati all’arte presepiale ai camioncini dello street food. Non mancheranno attività per i bambini ed un tour dei murales che colorano la cittadina.

MOSTRE

Bruno Donzelli, l’artista più rappresentativo residente nel territorio casertano, da sabato torna ad esporre nella sua città adottiva con la mostra “Frammenti Impertinenti TER”, ospitata da Arterrima contemporary in corso Trieste 167. Ventisette le opere di piccolo formato di 20 x 20 cm che verranno esposte, a cui si aggiungono tre lavori di dimensioni 100 x 100 cm.

MUSICA

Il mandolino di Tiziano Palladino e il piano di Giuseppe Albanese accompagneranno il pubblico nel prossimo week-end di concerti targati “Autunno Musicale”. Il primo concerto è in programma è per venerdì al Museo Archeologico di Maddaloni, mentre sabato 3 dicembre ci si sposta al Complesso di San Domenico di Piedimonte Matese.

TEATRO/1

Il cantante degli Stato Sociale Lodo Guenzi torna alla sua prima passione, il teatro. Nei panni del sergente Trotter di Scotland Yard sarà sabato al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, con il giallo di Agatha Christie “Trappola per topi”, sotto la direzione di Giorgio Gallione e l’adattamento e traduzione di Edoardo Erba.

TEATRO/2

Da venerdì a domenica al teatro Ricciardi di Capua c’è Maurizio Casagrande con “A tu per tre 2.0”. Con l’attore, sul palco, una pianista ed una cantante: un triangolo pericoloso che porterà le ragazze a coalizzarsi contro di lui mettendolo in netta minoranza.

TEATRO/3

Sabato è in scena al Teatro Civico 14 di Caserta “Nessun elenco di cose storte”, progetto drammaturgico del premio Ubu Oscar De Summa, con Sandra Garuglieri che, attraverso un gioco, un giallo ludico, prova a ricostruire chi ha ucciso la morte conducendo lo spettatore in situazioni inaspettate, grottesche e verosimili.

TEATRO/4

Sul palco del Piccolo Teatro CTS, in via Pasteur a Caserta, sabato e domenica c’è “Broadway Napoletano”, un mini musical scritto, diretto, adattato e interpretato da Angelo Bove. Con lui, in scena, ci sarà Pippo Infante.

TRADIZIONI

A Roccaromana, la piccola comunità del Monte Maggiore, sabato e domenica si mette al bando la modernità con la Festa di Balli, Canti e Sapori Tradizionali. A dare il via alla manifestazione, sabato pomeriggio, sarà il corteo inaugurale dei bambini delle scuole e la sfilata di abiti medievali, nel mentre verranno aperti gli stands enogastronomici e le botteghe artigiane.

VINTAGE

All’A1Expò di San Marco Evangelista torna la Fiera del Vintage. L’appuntamento è sabato e domenica con un’edizione speciale, caratterizzata dalle imminenti festività e dai grandi numeri: oltre 250 espositori provenienti da tutta Italia, 5.000 mq di area vintage, 1.500 mq dedicati all’antiquariato, 15 postazioni food e 15 aree tematiche.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)