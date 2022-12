EVENTI NATALIZI/1

Nella frazione Largisi di Castel Morrone torna “Candele al Borgo”. Sabato, dalle ore 17.30, migliaia di candele illumineranno i vicoli, gli archi, i cortili. Trampolieri luminosi, musica popolare itinerante, degustazioni gastronomiche arricchiscono l’evento.

EVENTI NATALIZI/2

A Vitulazio sabato e domenica c’è “Natale ‘Ndo Purton”: un percorso gastronomico alla continua riscoperta delle tradizioni locali nei portoni e nei vicoli del centro storico. In programma anche danze popolari, spettacoli canori, animazione per bambini, una mostra presepiale.

EVENTI NATALIZI/3

Al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista fino a domenica ospita “Natale Village”. Per i bambini c’è Babbo Natale e tanto divertimento con animazione, giocattoli e burattini. Non meno ricca la proposta per gli adulti: mercatini, maestri presepisti, enogastronomia.

LIBRI/1

Sabato Piero Rossano presenta in anteprima “Sabbia – Afghanistan rewind”, il suo romanzo di esordio pubblicato nella collana “Frontiere” per i tipi di Terra Somnia Editore. L’appuntamento è alle 17 nella sala conferenze del Seminario Vescovile di Caserta.

LIBRI/2

Sabato, alle 19, al Circolo dei lettori di Capua - Cose d'Interni Libri, ci sarà Lorenzo Caravella per parlare di “Il mio Professore, qualcuno come te”. L’incontro sarà presentato da Daniela De Rosa per l'appuntamento mensile Terra di Lavoro Scrive.

MUSICA/1

Il Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo di Napoli canta alla Reggia Designer Outlet, a Marcianise. Il coro - 50 tra ragazzi e ragazze diretti da Stefania Rinaldi – sarà domenica sotto il Gazebo in Piazza delle Palme per tre esibizioni (alle ore 16, alle 17 e alle 18) dedicate alle melodie più amate del Natale.

MUSICA/2

L’Avis Comunale di Santa Maria Capua Vetere e l’amministrazione comunale ci danno appuntamento domenica, dalle ore 18.30, al Teatro Garibaldi per il Concerto di Natale a cura dell’Orchestra “G. Martucci” del Liceo Garofano di Capua. La manifestazione, ad ingresso libero, è organizzata per raccogliere fondi pro Telethon.

MUSICA/3

Sabato a Radio Zarzak, a Casapulla, il concerto di Ella Armstrong Quartet con una scaletta che spazia dal blues al gospel al jazz. L’artista sarà accompagnata per l'occasione da un team d'eccezione: Marco Mantovanelli, al piano, Nicolò Salis alla batteria, Daniele Antonucci alla chitarra, Massimo Gaudiano al basso.

TEATRO/1

Sabato al teatro Civico 14 di Caserta debutta "Costellazioni", produzione di Mutamenti/Teatro Civico 14 con la regia di Roberto Solofria, tratta dalla pièce del drammaturgo inglese Nick Payne e tradotta da Valerio Piccolo. In scena Roberto Solofria ed Ilaria Delli Paoli.

TEATRO/2

Al Nostos Teatro di Aversa sabato va in scena “Odisseo – Racconto di un’ePOPea” con Carlo Decio, per la regia di Mario Gonzales. Narrazione, mimo e arte della commedia sono le armi utilizzate per questo racconto, di un’ora circa, adatto a viaggiatori di ogni età.

TEATRO/3

Per la rassegna “FaziOpenTheater” a cura di Antonio Iavazzo, domenica nella Sala teatro di Palazzo Fazio, a Capua, Francesco Rivieccio porta in scena “Non dovevo essere io”, spettacolo di cui firma anche testo e regia e che inaugura la sezione “Teatri d’inclusione”.

TEATRO/4

Sergio Vespertino arriva al teatro Ricciardi con lo spettacolo teatrale “Fiato di Madre”. L’attore, tra i comici siciliani più amati, metterà in scena domenica la seconda professione più vecchia del mondo: la madre. Con trovate comiche, fraseggi intelligenti e carichi di ironia, sollecita il pubblico ai ricordi d’infanzia presentando la figura materna in maniera differente.

TRADIZIONI

A Carinaro torna la Festa della Tammorra: in piazza Trieste si susseguiranno una serie di ospiti per l’intero weekend. La manifestazione si svolge in concomitanza di “Canavì”, evento che con una serie di appuntamenti mira ad approfondire e riscoprire le antiche coltivazioni della canapa e del vino nella “terra di lavoro”.

