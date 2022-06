Cosa fare nel weekend a Caserta e in provincia

BAMBINI/1

Venerdì, dalle 10, al Mondadori Bookstore di Santa Maria Capua Vetere per i bambini è in programma una lettura animata attraverso cui conoscere come vivevano gli antichi Romani. Al termine sarà consumata la merenda e poi ci si sposterà nel laboratorio orafo Amle’, che consentirà di visitare dei resti di un'antica domus capuana. Conclusione della mattinata con un laboratorio creativo.

BAMBINI/2

Perché la Luna fa tante magie e giochi di luce? E perché si diverte a giocare ogni tanto “a nascondino” con il Sole e la Terra? I bambini potranno scoprirlo sabato al Planetario di Caserta con lo spettacolo in cupola digitale “La fata della notte”. Si consiglia a spettatori tra i 5 e 12 anni.

BAMBINI/3

Sabato (dalle 17.30) un magico percorso nel Bosco di San Silvestro, a San Leucio, con uno dei personaggi più amati del mondo dell'infanzia: Alice, la bambina nata dalla penna di Lewis Carroll, che nel suo celebre romanzo racconta le sue mirabolanti avventure nel paese delle meraviglie. La passeggiata tra teatro e natura è a cura della Mansarda Teatro dell'Orco.

BENI CULTURALI

Weekend ricco di iniziative all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere. Nell’ambito delle JEA – Journées Européennes de l’Archéologie, sabato e domenica sono previste visite guidate, laboratori, workshop, concerti. Sabato si inaugurerà anche la mostra “Memorie dal sottosuolo” (dalle 17.30).

FESTA DELLA MUSICA

In occasione della Festa Europea della Musica, la Reggia di Caserta apre le sue porte a musicisti e ballerini. Domenica, dalle 10 alle 13.30, tra gli Appartamenti e il Parco Reale si svolgeranno spettacoli con venti giovani artisti. L'iniziativa è inclusa nel costo ordinario del biglietto/abbonamento della Reggia.

INCONTRI

A Franco Pepe, tra i maestri della pizza più famosi al mondo, il Premio PulciNellaMente 2022. Il riconoscimento sarà conferito nell’ambito di una cerimonia che si terrà sabato, a partire dalle 11, presso il Salone dei Busti di Palazzo Ducale “Sanchez de Luna” a Sant’Arpino.

LIBRI/1

Sabato, dalle 19, nella sede dell’Associazione Storica del Medio Volturno, a Piedimonte Matese, si presenta “La ricchezza delle pecore. Clero, matrimoni e fame nel Settecento sul Matese” di Alberico Bojano. Con l’autore del libro interverranno Pasqualino Simonelli, presidente dell’Associazione Storica, e lo scrittore e saggista Giuseppe Castrillo.

LIBRI/2

A Calvi Risorta la Piccola libreria 80 mq riprende le sue presentazioni di libri con “Non avere paura” di Bruno Pisani, una storia autobiografica in cui l’autore descrive la sua esperienza personale con la disabilità. L’incontro sabato alle 19.

LIBRI/3

“L’illusione del principe”, fresco di stampa per Homo Scrivens, è il libro che si presenta domenica, dalle 18, nella Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere. A conversare con l'autore, Riccardo Staffa, grande appassionato e cultore di storia di Napoli, è Carmine Treanni.

MUSICA

A Marcianise prosegue il “Nise Art Festival”, nato da un’idea di Antonio Gentile. Venerdì l’appuntamento è alle 21.30 al Palazzo della Cultura di via Duomo con il concerto “A night with Satchmo & Ella” della Traditional Jazz Society.

POESIA

Domenica, alle ore 20.30, presso la Biblioteca Comunale Alfonso Ruggiero di Caserta si disputerà la semifinale del Campionato Regionale di Poetry Slam "Sputa il Rospo!". Saranno chiamati a sfidarsi sul palco gli undici poeti che si sono conquistati il titolo di semifinalisti gareggiando nelle varie città campane.

RASSEGNE

Ritorna “Sentieri di Memoria”, la piccola rassegna di storie e teatro che si tiene nella Cappella Campestre di Santa Maria a Macerata a San Clemente di Caserta. Questi i primi due appuntamenti: venerdì, alle 20.30, in scena lo spettacolo “Paolo B.” di e con Pierluigi Tortora ed Ernesto Mese a cui seguirà un incontro con Sergio Nazzaro; sabato, sempre alle 20.30, sarà proiettato il documentario “Black mafia” alla presenza del regista Romano Montesarchio e dello sceneggiatore Stefano Russo.

SAGRE

Edizione numero ventotto per la Sagra del Casatiello, Antichi Sapori della Cucina Contadina a Sant’Arpino, in programma fino a domenica. L’evento celebra il gustosissimo rustico campano, che negli scorsi anni è stato realizzato in una versione da guinness dei primati con un peso di 4 quintali. Oltre a stand enogastronomici ed artigianali di prodotti locali, ci saranno spettacoli folkloristici e visite guidate.

(Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)