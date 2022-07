Cosa fare nel weekend a Caserta e in provincia

BENI CULTURALI

Venerdì alla Reggia di Caserta si inaugura “Le notti della Meraviglia”, una serie di appuntamenti serali dedicati alla mostra “Frammenti di Paradiso – Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta”. Dalle 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle 22.15, sarà possibile visitare l’esposizione negli Appartamenti della Regina e proseguire con il percorso della mostra “Il Piccolo Principe – Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta”.

FOOD

Da venerdì a domenica si tiene la prima Fiera del Tartufo di Sessa Aurunca. Venerdì in programma percorsi enogastronomici e visite al Teatro Romano, al Castello Ducale, al Duomo, mentre si può prenotare per domenica la degustazione al Castello.

MUSICA/1

Il tour di Arisa fa tappa a Villa Literno. La cantante sarà domenica allo stadio comunale con il suo “Ero Romantica” tour. Nella scaletta del live un’alternanza fra brani del suo ultimo album e successi come “Sincerità” e “La notte”.

MUSICA/2

L'Associazione Culturale Musicale Paolo Rigliari ha in programma alcuni concerti al Museo Archeologico di Teanum Sidicinum, a Teano. Sabato è atteso Claudio Sanna al pianoforte, domenica il trio composto da Federica Pompa e Maria Luisa Severino ai flauti e Lorenzo Balasco al pianoforte.

SAGRE/1

Sabato e domenica torna la Festa della Pizzonta a Calvi Risorta, presso la lottizzazione San Nicola. Da degustare la pizzonta calena in tutte le sue versioni: al sale, con la mortadella e, per i più golosi, con zucchero o nutella.

SAGRE/2

Fino a lunedì a Pignataro Maggiore c’è la Sagra degli Antichi Sapori. In località Partignano, in via Aldo Moro, gli stand proporranno piatti che valorizzano le tipicità agroalimentari del territorio dell'Agro Caleno, dai guanti alla pizza figliata.

TEATRO/1

Sabato a Casertavecchia, nell’ambito di “F.A.M.E. - Festival delle Arti Miste”, Peppe Servillo e il chitarrista Cristiano Califano sono i protagonisti di "Il resto della settimana", tratto dall'omonimo testo di Maurizio de Giovanni.

TEATRO/2

Teatro all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, dove sabato va in scena “Chimera: La Favola di Amore e Psiche negli occhi di Dino Campana”. Sul palco Leonardo Di Costanzo, Rossella Di Martino, Orentia Marano, Francesca Morgante e Livia Bertè.

TEATRO/3

Venerdì al Quartiere Militare Borbonico di Casagiove la rassegna “Palco libero” prende il via con “Io, Alfredo e Valentina”, commedia in due atti di Oreste De Santis.

TEATRO PER BAMBINI

Venerdì a Casertavecchia, nell’ambito di “F.A.M.E. - Festival delle Arti Miste”, per le famiglie va in scena "Cappuccetto Rosso", una drammaturgia di Roberta Sandias per la regia di Maurizio Azzurro.

(Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)