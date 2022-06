Cosa fare nel weekend a Caserta e in provincia

BENI CULTURALI

Venerdì (ore 19), nella Sala Liani del Museo Campano di Capua, si terrà la prima videoproiezione di “Matres”. Si tratta di un progetto multimediale di Giuseppe De Marco che intreccia i testi poetici Giancarlo Cavallo, le musiche di Michele Longo e le sequenze di danza di Loredana Mutalipassi.

LIBRI/1

Lorenzo Marone, con "Le madri non dormono mai", edito da Einaudi, si interroga, e ci interroga, su cosa significhi davvero essere liberi o prigionieri. Lo scrittore sarà ospite della Libreria Spartaco, a Santa Maria Capua Vetere, venerdì alle 18. Ingresso libero.

LIBRI/2

Il campione di boxe Vincenzo Mangiacapre presenta sabato (ore 19) al Palazzo Monte dei Pegni di Marcianise il libro “Senza guardia. Dalla strada alle Olimpiadi con la vita in pugno”, scritto con Andrea Mercurio ed edito da Baldini e Castoldi.

MANIFESTAZIONI/1

A Caiazzo torna Medievocando, la festa che fa rivivere tradizioni, usi e costumi dei tempi antichi. Sabato e domenica musici, sbandieratori, cortei e mercatini nel centro storico della città. Possibilità, su prenotazione, anche di visite guidate sia nel centro antico che alla mostra “Custodi della memoria”, ospitata dall’Archivio digitale Diocesano.

MANIFESTAZIONI/2

Al via venerdì a Macerata Campania il “Bottari Folk Fest”. Nel programma del primo giorno la tipica sfilata dei carri tradizionali e l’esecuzione dei concerti itineranti lungo le strade cittadine a cura delle Battuglie di Pastellessa. Le esibizioni proseguiranno sabato e domenica, quando in serata si terrà il concerto di Pietra Montecorvino e Luca Rossi.

MANIFESTAZIONI/3

Una festa tutta dedicata ai nostri amici a quattro zampe è “Fido amico mio”, domenica al Centro Cineagonistico di Marcianise, in via Airola. Dalle 10 numerose iniziative: dalle dimostrazioni delle unità cinofile di GdF e Polizia all’elezione di Miss e Mister Dog. Possibilità di microchippatura gratuita della ASL, di partecipare alla benedizione dei cani e di ottenere tanti consigli da parte dei veterinari ed educatori presenti.

MUSICA

Con Nello Daniele, in trio per il suo live “Mi racconto e canto omaggiando anche Pino”, venerdì si conclude il “Nise Art Festival”. L’appuntamento è a Marcianise, nello slargo tra via Marchesiello e via Mundo, ed è gratuito.

SAGRE

Sabato e domenica all’insegna dei sapori genuini a Liberi, dove si fa festa con la pancetta alla zingara. Nella proposta culinaria della sagra i piatti della tradizione sono accompagnati dai vini del territorio. Immancabile l’intrattenimento con musica e balli di gruppo.

TEATRO

Nell’ambito del festival “Ars et vita”, sabato Tony Laudadio è a La Vignarella, in via Vaccheria a San Leucio, con il recital "Pasqualino e Alessiuccia – La città che incanta", tributo a Pino Daniele con Ferdinando Ghidelli (chitarra) e Almerigo Pota (tromba). Opening affidato a Michele Papale con "Parole in musica”.

TRENO STORICO

Dopo due anni di stop per la pandemia, riprendono i viaggi del Reggia Express, il treno storico che collega Napoli a Caserta. Domenica sul restaurato convoglio con carrozze anni ’30 e ’50 il percorso che condurrà i viaggiatori fino al capolavoro vanvitelliano patrimonio dell’Unesco.

(Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)