Cosa fare nel weekend a Caserta e in provincia

BENI CULTURALI

Domenica il Circuito archeologico dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere aderisce alla Domenica gratuita del Ministero della Cultura. Apertura con ingresso gratuito anche della Reggia di Caserta.

FESTIVAL

Per tutto il weekend, fino a domenica, “Radici Urbane - festival del cibo e dell'arte di strada” animerà l’Urban Park di Caserta, in via San Carlo. Previsti teatro di strada, musica, artigianato e l’immancabile street food proposto dai tanti truckfood partecipanti e con birrifici e aziende vinicole del territorio.

LIBRI

Venerdì all'Eremo di Alvignanello di Ruviano e sabato al Giardino segreto di Roccaromana, lo scrittore e libraio Carlo Sperduti presenta il suo ultimo libro “Le regole di questi mondi”, edito da Pièdimosca. Gli incontri si svolgono all'aperto a partire dalle 18.30.

MANIFESTAZIONI

Da venerdì a domenica il castello di Gioia Sannitica ospita "Alla Corte di Erbanina", rievocazione storica medievale a cura dell'associazione "Duc in Altum". Nella tre giorni della manifestazione, tra balli popolari ed antichi sapori, lo spettatore potrà rivivere le atmosfere medievali.

MUSICA/1

Sabato al Real Sito di Carditello, alle 21, è in programma il concerto "Passione Live". Sul palco ci saranno Francesco Di Bella, Flo, Gnut, Maldestro, Simona Boo, Irene Scarpato. Special guests Raiz, Enzo Gragnaniello e 'o Zulu con la direzione artistica di Federico Vacalebre.

MUSICA/2

Al Castello di Casertavecchia, nell’ambito di “F.A.M.E. Festival delle Arti Miste”, venerdì alle ore 21 è previsto il concerto delle Ebbanesis. Serena Pisa e Viviana Cangiano sono in scena in “Così fan tutte”, liberamente tratto dall’opera di Mozart, con elaborazione musicale e arrangiamenti di Leandro Piccioni e Mario Tronco e con la regia Giuseppe Miale Di Mauro.

PEDALI NELLA NOTTE

Venerdì l’associazione “Casertainbici” ripropone "Pedali Nella Notte", una semplice passeggiata in bicicletta, al calar del sole, per godersi la città da una diversa prospettiva. Appuntamento alle 20.45 in piazza Dante, con partenza alle 21 per un percorso interamente pianeggiante che terminerà all'Urban Park di via San Carlo.

PRODUTTORI IN PIAZZA

Nell’area da pic-nic La Rotondola, a Pontelatone, da venerdì a domenica una tre giorni all'insegna dell'enogastronomia tradizionale di Terra di Lavoro. Nella proposta gastronomica carne alla brace e primi piatti della cultura contadina, preparati dai viticoltori, allevatori e contadini del posto. Prevista anche musica live.

RADUNI

Domenica a Ciorlano, il più piccolo comune della provincia, c’è “Ciorlano in Vespa”. Il programma prevede l’incontro in Piazza Vendettuoli alle 8.30 del 3 luglio. A seguire la partenza per il giro turistico, l’aperitivo a Piazza Regina Margherita ad Ailano e il pranzo presso il ristorante “Alla Letizia” di Monteroduni.

SAGRE/1

A San Nicola la Strada torna sabato e domenica la “Festa del pane canestrato”. L’appuntamento di sabato è in villa Santa Maria delle Grazie, dalle 19.30, con le degustazioni, mentre l’arena Ferdinando II ospita lo spettacolo teatrale “Respira piano” di Piera Russo. Quanto a domenica, al Largo Rotonda gli stand enogastronomici e lo spettacolo di Peppe Iodice con i Bottari di Macerata Campania.

SAGRE/2

Sabato e domenica a Liberi, in località Trone, torna l’attesa festa del caciocavallo impiccato. Oltre al protagonista della sagra, tante le pietanze tradizionali proposte dagli stand, come pasta, salsiccia, panini, patatine.

(Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)