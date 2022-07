Cosa fare nel weekend a Caserta e in provincia

BAMBINI

Sabato al Planetario di Caserta “Pollicino tra le stelle” spettacolo in cupola digitale che avvicina i bambini (adatto a spettatori tra i 7 e i 13 anni) all’astronomia grazie alla favola di Pollicino. Inclusa nel biglietto la visita percorso museale.

BENI CULTURALI

Alla Reggia di Caserta secondo venerdì per “Le notti della Meraviglia”, una serie di appuntamenti serali dedicati alla mostra “Frammenti di Paradiso – Giardini nel tempo”. Dalle 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle 22.15, sarà possibile visitare l’esposizione negli Appartamenti della Regina.

CINEMA

Al via domenica alla reggia di Caserta “Reggia Festival – Visioni Reali”, sei serate (fino al 28 luglio), tutte con inizio alle 21 e con ospiti, talk, anticipazioni e tanti film. Si comincia con una conversazione con Toni Servillo e la proiezione, subito dopo, del film “Qui rido io”.

FOOD/1

Nei giardini del Parco Maria Carolina per l’intero weekend c’è “Pizza Expo Caserta”. Tante le pizze da gustare, anche senza glutine e senza lattosio, e poi gonfiabili per i bambini e live dei Cugini di Campagna, Alan de Luca, Lino D’Angiò (sabato) e Rosario Miraggio (domenica).

FOOD/2

Sabato a villa Santa Croce, a Piana di Monte Verna, si partecipa alla prima edizione della Festa del Pomodoro Riccio. Oltre al convivio a base di pomodoro riccio, previste visite in azienda, passeggiata nei campi di pomodori, musica della cultura contadina.

MUSICA/1

Sabato all'Arena dei Pini di Baia Domizia fa tappa Mahmood con il suo "Ghettoolimpo tour". Il cantautore italo-egiziano presenta al pubblico i brani contenuti nel suo secondo album che contiene, tra gli altri, i singoli “Rapide” e “Dorado”.

MUSICA/2

A San Tammaro, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine, è in programma domenica il concerto di Aisha. La cantante nota per la sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, grazie a cui ha anche duettato con i OneRepublic in una speciale versione del loro singolo “Susnhine”, si esibirà in piazza San Tommaso d’Aquindo dalle 22 e 30.

MUSICA/3

Nei luoghi d’arte di Terra di Lavoro prosegue “Summer Concert”, rassegna estiva dell’associazione “Anna Jervolino” e dell’Orchestra da Camera di Caserta. Il prossimo appuntamento domenica al Museo Archeologico di Teano con il duo pianistico composto da Fausto Di Cesare & Barbara Brandani che eseguirà musiche di Brahms, Rossini e Beethoven.

MUSICA/4

Venerdì per “Un'estate da BelvedeRe”, a San Leucio, la Qato Orchestra propone il concerto “The Best of Ennio Morricone”. Uno spettacolo dedicato al famoso compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore Ennio Morricone.

MUSICA/5

Venerdì il chitarrista Pietro Condorelli in trio con Claudio Borrelli alla batteria e con Emiliano De Luca al contrabbasso è in concerto al Mucirama di Piedimonte Matese. Il live avrà inizio alle 20.

MUSICA/6

Nell’ambito del “Carditello Festival, venerdì al Real sito di San Tammaro torna la musica partenopea con il concerto gratuito tenuto dall'Orchestra Stabile della Canzone Classica Napoletana del Conservatorio di Benevento "Simme 'e Napule, paisà", scritto e diretto dal Maestro Luigi Ottaiano.

