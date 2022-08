Cosa fare nel weekend a Caserta e in provincia

BAMBINI

Per i più piccoli sabato, dalle 18.30, al Planetario di Caserta c’è lo spettacolo in cupola digitale “Pollicino tra le stelle”. Agli spettatori sarà anche regalato un breve extra gratuito dedicato al fenomeno delle stelle cadenti.

BENI CULTURALI

La Reggia di Caserta torna ad accogliere gratuitamente i visitatori della prima domenica del mese. Per carenza di personale, però, la mostra Frammenti di Paradiso, il Giardino Inglese e il Teatro di Corte non saranno visitabili.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Reggia di Caserta apre di sera con «Le notti della... LA PRESENTAZIONE «Festa della mozzarella», la presentazione della 44esima... IL FESTIVAL Il «Summer Concert» entra nel vivo: c'è il...

FOOD

A Cancello ed Arnone sabato e domenica c’è la “Festa della mozzarella”. Per l’edizione numero 44 tanti stand che celebrano l'oro bianco campano, concerti, artisti di strada e ospiti come Stefano de Martino, nominato primo ambasciatore della mozzarella di bufala di Cancello ed Arnone.

MANIFESTAZIONI

Da venerdì a domenica il campo sportivo di Sant’Angelo in Formis ospita il “Saif Food Fest”. Un intero weekend tra street food, stand d’artigianato, spettacoli e animazione per i bambini.

MUSICA/1

Domenica alla Castelluccia della Reggia di Caserta, nell’ambito della rassegna “Summer concert”, dalle 11.30 è in programma il concerto del duo formato da Salvatore Martone e Vitaliano Lomolino. Brani di Iannis Xenakis, Mitch Markovich, Ivan Trevino, Antonio Vivaldi, Philip Glass.

MUSICA/2

Enzo Avitabile e i Bottari sono in concerto domenica, dalle 21 e 30, all’Arena dei Pini di Baia Domizia. L’ingresso è libero.

SAGRE/1

A Rocca d’Evandro domenica torna la “Sagra degli gnocchi”. Dalle 19, nel centro storico (a disposizione bus navette da piazza Enrico De Nicola), piatti della tradizione, musica e divertimento anche per i più piccoli grazie a personaggi dei cartoni animati e laboratori.

SAGRE/2

A Carano di Sessa Aurunca torna la Sagra della fresella. L’attesa manifestazione, giunta alla sua 35esima edizione, è in programma sabato e domenica.

TEATRO/1

Per la chiusura della rassegna Teatri di Pietra in Campania 2022, venerdì (alle 21) all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere va in scena lo spettacolo “P.P.P. Presente, Passato, Pasolini dal Carteggio e Pilade di Pier Paolo Pasolini”. La regia e la coreografia sono di Aurelio Gatti.

TEATRO/2

“Uno show da Dio” è lo spettacolo che Jury Monaco proporrà venerdì, alle 20.30, al Museo Campano di Capua. Scene, testo, costumi e regia sono dello stesso Monaco, che si avvale delle elaborazioni musicali di Enzo Anoldo.

(Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)