Cosa fare nel weekend a Caserta e in provincia

DANZA

Sabato al Quartiere Borbonico di Casagiove una serata dedicata alla danza nell’ambito della rassegna “Estate MED”. In scena l’ARB dance company di Annamaria Di Maio con "Beyond Bundaires" di Maria Caruso e l’Artgarage con "Human" di Emma Cianchi.

FESTIVAL

Sabato e domenica a Camigliano c’è la terza edizione del “Camigliano Folk Festival”. Due giornate nel segno della cultura della tradizione orale, tra balli, suoni e canti. Non mancherà la degustazione di prodotti tipici del territorio.

MANIFESTAZIONI/1

Sabato e domenica l'Anfiteatro Romano di Alife torna ad ospitare "Arte&Cucina in Arena" con un’immersione nei sapori con piatti tipici, come pasta patate e provola, e grandi classici rivisitati, come la frittatina di pasta alla spirulina. Nel programma dell’evento anche una mostra fotografica, una dimostrazione di filatura della mozzarella e musica.

MANIFESTAZIONI/2

A Casertavecchia continuano gli eventi di “Un borgo di libri”. Diversi gli appuntamenti da non perdere nel weekend: sabato ci saranno Massimo Bray ed il magistrato Alfredo Morvillo, domenica sono attesi Marco D’Amore e Roberto Saviano.

MUSEI

Domenica si rinnova l’iniziativa “Io Vado al Museo – Domenica al museo”, con ingressi gratuiti in musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. Tra i siti in provincia con accessi free la Reggia di Caserta, l’Anfiteatro campano, i musei archeologici di Teano e di Maddaloni.

MUSICA/1

Nell’ambito dell’ottava edizione di “Rassegna Jazz”, che prevede una serie di concerti ad ingresso libero tra Capua e Pignataro Maggiore, sabato al teatro Ricciardi di Capua una serata con il Trio Correnteza (alle 21), composto da Gabriele Mirabassi (clarinetto), Roberto Taufic (chitarra) e Cristina Renzetti (voce), ed a seguire con il Lello Petrarca Trio, formato da Petrarca, Enzo Faraldo (contrabbasso) e Aldo Fucile (batteria) a cui si unisce Javier Girotto al sax.

MUSICA/2

Per la rassegna “Un’Estate da RE”, sabato nel cortile della Reggia di Caserta la grande musica con "Carmina Burana" di Carl Orff, con la direzione di Michael Balke. In scena le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

MUSICA/3

Sabato all’Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere si ricorda don Peppe Diana con il concerto “Per amore del mio popolo io non tacerò”, a cura di Ambrogio Sparagna. Sul palco i solisti dell’Orchestra Popolare Italiana, Peppe Servillo e Gianni Aversano.

SAGRE

A Marcianise, nell’area mercato settimanale, da venerdì a domenica il ritorno della Sagra della rana. Come da tradizione, degustazione di specialità a base di rane affiancate da panini, pettole e fagioli ed altri piatti. Previste animazione per bambini e musica.

TEATRO

Domenica, nell’ambito di “Settembre al Borgo”, Enzo Moscato porta in scena a Casertavecchia "Luparella", un classico del suo teatro. Con Giuseppe Affinito si racconta la storia amara di Nanà, prostituta napoletana degli anni della guerra. L’appuntamento alle 19, in piazza Vescovado.

VISITE GUIDATE

Primo weekend di eventi per la decima edizione del progetto “La Città sotto la Città”. Si comincia da Capua, venerdì, con visite guidate alle chiese del circuito longobardo, al Castello delle Pietre o dei Principi Normanni, al Duomo di Capua, alla chiesa dell’Annunziata ed ai camminamenti sotterranei. Sabato, invece, sarà il turno di San Tammaro con visite guidate alla Reale Tenuta di Carditello.

