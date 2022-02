Covid, a Caserta aumentano i guariti e ora cambiano le regole

Con gli oltre 2.300 pazienti guariti di ieri, sono 13.573 le negativizzazioni registrate nell'ultima settimana, a fronte dei 9.655 nuovi infetti registrati giorno per giorno. In totale sono 32 i decessi notificati dallo scorso 31 gennaio. Questi i numeri degli ultimi sette giorni che hanno, di fatto, confermato la decelerazione della curva epidemiologica in Terra di Lavoro, così come, del resto, sta accadendo anche nelle altre province...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati