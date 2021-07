Covid a Caserta, infettati due bambini e i Salesiani sospendono i campi estivi

Tre casi positivi al Covid e l'Estate Ragazzi dell'istituto Salesiano di Caserta viene sospesa per dieci giorni. «Si tratta di due bimbi di 9 anni e un'animatrice di 18. Siamo molto dispiaciuti per quanto successo perché abbiamo provveduto ad applicare tutte le misure anti Covid previste dalla norma», spiega don Giancarlo d'Ercole, il referente del campo estivo dell'istituto dei Salesiani di via Roma a Caserta. In un primo momento era stato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati