Focolaio Covid nel carcere di Carinola: morto terzo agente della penitenziaria, 30 positivi. «Servono subito i vaccini»

Si chiamava Angelo De Pari e aveva 56 anni l'assistente capo di polizia penitenziaria in servizio a Carinola morto stamane al covid hospital di Maddaloni. In due giorni, è il secondo agente del penitenziario casertano ucciso dal covid. Sabato è infatti deceduto, nello stesso ospedale, il poliziotto Pino Matano mentre due settimane fa il covid ha ucciso Antonio Maiello. Sono attualmente 30 gli agenti di polizia penitenziaria in servizio a Carinola positivi al virus. Cinque sono ricoverati in terapia intensiva. I sindacati di categoria e il garante dei detenuti campani, Samuele Ciambriello chiedono l'immediato avvio della campagna vaccinale nelle carceri campane.

