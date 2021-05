Covid a Caserta, morto finanziere: l'appuntato Franco aveva 57 anni

Lutto a Caiazzo per la morte per Covid del 57enne Antonio Franco, appuntato scelto della Guardia di Finanza deceduto a Torino, dove viveva e prestava servizio. A darne notizia su Facebook il sindaco di Caiazzo Stefano Giaquinto, che ricorda il finanziere «appena 57enne, figlio del caro Mario. A tutta la sua famiglia, ai fratelli e al papà, desidero esprimere il mio affetto e la mia vicinanza, unitamente a tutta l'amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza». «Un anno di pandemia - aggiunge il primo cittadino - ci ha messo di fronte a scene terribili e il pensiero va a chi è rimasto qui con il suo dolore ma anche a chi è finito da solo in un letto d'ospedale».

APPROFONDIMENTI LECCE Covid, Emanuele muore a 28 anni: era stato ricoverato a Lecce, non... L'EPIDEMIA Vaccini Italia oggi, superate le 20 milioni di dosi somministrate: il... IL LUTTO Pippo Dalla Vecchia morto a 90 anni: Napoli e tutto il mondo della...