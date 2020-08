Quattrocento alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado a Caserta sono attualmente senza un'aula. Ne servirebbero almeno ventisei. La soluzione potrebbe essere quella di utilizzare container, quindi strutture mobili, nei pressi degli istituti che hanno evidenziato esigenza di spazi. Vale a dire la «De Amicis» di corso Giannone, il plesso di San Leucio-Vaccheria della «Collecini» e la «Don Milani» al parco degli Aranci.

Strutture temporanee che l'amministrazione comunale conta di realizzare grazie ai fondi, circa 300mila euro, messi a bando dal ministero dell'Istruzione. L'avviso pubblico del Miur è infatti del 19 agosto scorso. Le risorse previste sono finalizzate proprio all'individuazione di spazi alternativi o alla locazione di edifici pubblici o privati da destinare ad aule. «Se all'interno dei plessi esistono spazi idonei - ha dichiarato al riguardo il sindaco Carlo Marino - potremmo realizzare lì, per ragioni logistiche e organizzative, una serie di moduli, sul modello degli ospedali Covid, nei quali ospitare gli studenti oppure in alternativa trasferire gli uffici amministrativi e liberare stanze da destinare ad aule. Si tratterebbe, in entrambi i casi, di soluzioni provvisorie. Non sapendo infatti come si evolverà l'emergenza Covid, meglio prevenire dotandosi di spazi aggiuntivi».

Lunedì intanto partiranno i cantieri in tutte e sette le scuole di competenza del Comune per adeguare i plessi alle normative anti Covid. I lavori, affidati a sette diverse ditte che saranno operative in contemporanea nei vari istituti, saranno finalizzati all'ampliamento delle aule (attraverso l'abbattimento di tramezzature), alla ristrutturazione e riapertura di vani fino ad oggi inagibili per effetto di infiltrazioni d'acqua, incendi e non solo, al ripristino di ascensori, scale e infissi di emergenza, allo sdoppiamento dei varchi di accesso e uscita per scongiurare assembramenti all'inizio e alla fine delle lezioni.

Quattrocentomila euro, questo l'importo messo a disposizione dal ministero per i trentacinque plessi di competenza comunale. Fondi che verranno così distribuiti tra le sette direzioni scolastiche: 79,5 mila euro alla «Dante Alighieri» di viale Medaglie d'Oro e alla «Lombardo Radice» di via Roma che dal primo settembre saranno accorpate e guidate da un'unica dirigenza; 57mila euro alla «Giannone» e alla «De Amicis» anche queste oggetto di accorpamento; 60,6 mila euro al V circolo didattico don Milani; 58,4 mila euro all'istituto comprensivo «Collecini»; 51mila euro all'istituto «Lorenzini»; 50mila alla «Vanvitelli; 42,5 mila alla «Ruggiero» di via Montale e via Trento che sarà la scuola polo.



I riflettori tuttavia in queste ore sono puntati sul braccio di ferro tra l'Anci (l'Associazione nazionale comuni italiani) Campania e il ministero dell'Istruzione. Il sindaco Marino, presidente dell'Anci, ha chiesto di rinviare al 24 settembre la riapertura delle scuole in Campania: «Sono possibilista sulla risposta del Governo» ha detto ieri. A sostenerlo c'è anche l'assessore comunale alla Pubblica istruzione e alla Programmazione dell'edilizia scolastica,: «Nelle regioni che vanno al voto l'idea di riaprire il 14, per poi riconsegnare le chiavi il 18, per consentire le operazioni elettorali, rappresenterebbe uno spreco». E a chi sostiene che il rinvio servirebbe soltanto a mascherare inadeguatezza e ritardi, Vairo replica: «La scuola casertana non ha problemi diversi da quelli che si riscontrano in tutta Italia. La situazione è complessa, è una corsa contro il tempo».