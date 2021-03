Covid a Caserta, aumentano i ricoveri: reparti accorpati per avere più letti

«Erano solo una decina i casi Covid tra i 120-130 accessi al Pronto soccorso. Da pochi giorni a questa parte sono nettamente aumentati». A dirlo è il manager dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, Gaetano Gubitosa, che, a conferma di questo trend registrato nel nosocomio provinciale, ha aggiunto: «Abbiamo dovuto accorpare ieri i reparti di Geriatria e di Medina interna per poter avere più letti disponibili per i positivi».

Al momento, «sono circa 80 i posti letto che abbiamo riservato alla gestione dei pazienti Covid - continua il manager dell'ospedale casertano -. Il problema vero che stiamo affrontando in questo momento, però, è il reclutamento del personale, in particolare quello del comparto, infermieri soprattutto. Stiamo attingendo dalle graduatorie delle altre aziende ma ci siamo trovati a interpellare 150 persone di cui sono attualmente operative soltanto tre». Nel giro di pochi giorni sarà indetto dalla direzione ospedaliera un nuovo avviso per gli infermieri dedicati all'assistenza dei pazienti Covid: «Nel frattempo stiamo cercando di utilizzare unità attive in altri reparti, ma è chiaro che questo sistema non può reggere perché manda in sofferenza gli altri reparti», continua ancora Gubitosa.

Il discorso, naturalmente, è da ampliare anche ai dirigenti medici, in particolare anestesisti e pneumologi, che purtroppo mancano in questo momento. «Ciò che differenzia questa ondata da quelle di ottobre è che in quel momento gli altri reparti erano chiusi e l'assistenza era quasi interamente dedita all'emergenza. Ora, invece, oltre ai pazienti positivi, abbiamo tante altre emergenze attive. Anche per questo abbiamo mantenuto l'ordinaria Terapia intensiva, oltre al modulo per l'emergenza in cui sono impegnati 12 letti». Una situazione difficile che i numeri del monitoraggio provinciale avevano già definito, attraverso la fotografia di un trend costantemente in crescita. Anche ieri il report dell'Asl segnalava 324 nuovi casi di Covid emersi dall'analisi di 2.965 tamponi. Guarite 233 persone, per fortuna. Ora i positivi attuali in terapia negli ospedali e nelle proprie case, seguite dai team Covid del territorio, sono 7.289. Registrati tre decessi: nonostante la tragica notizia per i tre pazienti deceduti, il numero è inferiore rispetto alla media della decina affermata nelle ultime settimane. Tuttavia il fronte Covid che riguarda il servizio vaccinale ha ripreso a pieno regime dopo lo stop delle dosi AstraZeneca. Ora, il totale delle dosi erogate è 76.651, di cui 35.694 richiami; 25.126 assistiti sono ultraottantenni, mentre i docenti hanno raggiunto la quota 25.281 e gli esponenti delle forze dell'ordine sono 4.320.

Dopo la confusione degli ultimi giorni circa l'adesione al vaccino dei pazienti fragili la Regione Campania ha diramato una nota per precisare alcuni punti sulla procedura. Le indicazioni sono state pubblicate anche sulla home page dell'Asl di Caserta. «Si chiarisce - si legge nella nota - che i cittadini campani appartenenti alla fascia di età 70-79 anni che hanno già aderito alla vaccinazione sulla piattaforma a loro riservata, nel caso in cui si trattasse di pazienti con disabilità grave, sono già presi in carico dal sistema e non dovranno più ripetere l'operazione: come tutti gli ultrasettantenni con patologie gravi basterà certificare la propria patologia al momento della vaccinazione. Si chiarisce che le credenziali per i medici di medicina generale per l'accesso alla piattaforma regionale sono le stesse che utilizzano per collegarsi con la piattaforma Sinfonia per visualizzare gli assistiti a loro assegnati».

In realtà, l'azienda ha già iniziato da diversi giorni a contattare gli utenti ultrasettantenni, i pazienti fragili, il personale docente e Ata che ha fatto richiesta della vaccinazione. È aperta, inoltre, la piattaforma regionale dedicata alle adesioni, in via telematica, alle vaccinazioni riservate ai pazienti fragili inseriti dal ministero nella Tabella 2 della Categoria 1, relativa alla disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica, ai sensi della legge 104/1992, articolo 3 comma 3.

