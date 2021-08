Covid a Caserta, positivo tenta il suicidio: «Era no vax e non credeva al Covid»

Prima si è pugnalato tre volte e poi si è lanciato dalla finestra: il 44enne di Succivo proprio non riusciva a digerire la notizia di positività al Covid, almeno stando alle motivazioni fornite dalla moglie all'equipe del 118 che ieri, in tarda mattinata, è intervenuta sul posto. L'uomo, infatti, era scosso dall'esito del tampone molecolare, essendo lui un convinto no Vax e un negazionista del Covid. Ragion per cui al momento della lettura...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati