Covid a Caserta, vaccino bimbi a rilento, la spinta con gli open day

Open Day oggi per tutti i bambini con età compresa tra i 5 e gli 11 anni negli hub preposti dell'Iperion di Caserta, del Medì di Teverola e, in aggiunta, in quelli dei presidi di Marcianise, Aversa, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. E' la seconda volta che l'Asl di Caserta propone una giornata per la vaccinazione anti Covid con particolare riferimento ai più piccoli, i quali risultano essere anche i più contagiati dal virus in queste ultime...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati