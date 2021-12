Covid in in carcere, 61 nuovi positivi nel reparto Danubio a Santa Maria

Salgono a 61 i contagi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. O meglio, 57 sono accertati mentre altri quattro, almeno fino a ieri pomeriggio, sono in fase di verifica. Si tratta di detenuti ospitati in particolare del reparto Nilo: oltre a questi però «due sono del reparto Tamigi e sono dei lavoranti, che, dunque, si muovono all'interno della struttura», spiega il direttore della Tutela della salute in carcere dell'Asl di Caserta, Giuseppe...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati