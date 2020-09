Otto guariti: tra i tanti e alti numeri dei contagi registrati sui diversi report ufficiali dell'Asl di Caserta, finalmente un numero, sebbene non altissimo, che riporta un po' di serenità. Negli ultimi sei giorni sono stati 121 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati dall'Azienda sanitaria locale e soltanto ora, dopo un lungo periodo di zero guarigioni, arriva la notizia che qualcuno ce l'ha fatta ed è uscito dal tunnel del Covid.

Nelle ultime 24 ore sono stati tantissimi i tamponi processati stando al report dell'Asl: su 1040 effettuati e analizzati sono emersi 28 positivi in tutta la provincia. I contagiati attuali sono 431, mentre i guariti salgono a quota 575. Dall'inizio dell'epidemia sono 1054 i contagiati in tutto il territorio casertano: leggendo il grafico dell'azienda sanitaria, il picco dei contagi è stato toccato ora e non nella prima fase dell'emergenza, ovvero nei mesi tra marzo e maggio. Al momento, i contagiati sono quei cittadini che sono rientrati dalle vacanze, ma l'ondata di infezioni emersa al rientro probabilmente inizia a scemare visto che soltanto ora si registrano guariti. Gli otto di cui si legge nel report, infatti, potrebbero essere pazienti risultati positivi a metà agosto, in coincidenza con l'inizio della fase dei rientri.

Questa è solo una possibilità. Potrebbero essere guariti pazienti già infetti da più settimane. A dire il vero, però, è cosa certa che tre degli otto guariti sono di Roccamonfina, ovvero il comune dove risultò la positività di un ragazzo rientrato a casa a fine luglio, dopo una vacanza in Grecia. Dalla sua infezione, evidenziata soltanto in un secondo momento, furono contagiati altri concittadini, tra cui i suoi familiari. La guarigione di tre persone di quel comune potrebbe essere una spia per pensare che iniziano a guarire i casertani che sono rientrati dalle vacanze infetti. Ed è questa la vera notizia positiva, con la speranza che possa essere confermata dai dati che verranno registrati dall'Asl nei prossimi giorni, tenendo bene in vista l'inizio dell'anno scolastico e il rischio che ci possa essere una nuova ondata di contagi da qui a poche settimane.

Intanto, si discute sull'inizio dell'anno scolastico. Il governatore Vincenzo De Luca rende noto che la decisione definitiva verrà presa soltanto all'inizio della prossima settimana. Rende noto anche, però, che è stata soltanto una minima parte del personale scolastico ad aderire all'invito a sottoporsi a test sierologici e tamponi. L'Asl di Caserta, in ottemperanza alle indicazioni dell'ente regionale, ha reso disponibile il servizio screening per insegnanti e personale Ata dal 24 agosto. Possono essere eseguiti gli esami diagnostici solo su base volontaria, fino ad ora. Per il personale che ha bisogno di ulteriori informazioni, c'è uno spazio in evidenza sulla home page dell'Asl casertana con tutte le informazioni necessarie (inclusa mail di riferimento) per poter sottoporsi allo screening. Il titolo dello spazio dedicato a questo servizio si chiama Scuola Sicura e indica gli indirizzi operativi per i test sierologici.

