Controlli e sanzioni: stretta anti Covid sulla movida in tanti comuni del Casertano. In particolare, Caserta e Aversa, i centri più vissuti dai giovani, e con questi anche Sant'Arpino, dove il sindaco Giuseppe Dell'Aversana ha annunciato controlli a tappeto da parte delle forze dell'ordine che saranno anche attente a sanzionare chi non indossa la mascherina in strada con una multa minima di 400 euro, in ottemperanza all'ordinanza regionale.

Intanto, l'Asl di Caserta continua a monitorare il contagio in tutta la provincia. Sono 46 i nuovi positivi di Terra di Lavoro e 17 guarigioni. Il totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza è di 1994 positivi, di cui 789 attuali. Le guarigioni, invece, sono 1.156. I 46 positivi emergono dalla processazione di 788 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Ora sembra che il Coronavirus stia girando sulla pelle dei più giovani: la movida da un lato e la scuola dall'altro, i ragazzi sono coloro che più di tutti rischiano di essere i nuovi positivi, sebbene nella maggioranza dei casi sono asintomatici o con sintomi lievi.

LEGGI ANCHE Covid, morto il vescovo di Caserta: era stato ricoverato quattro giorni fa

Proprio per questo motivo continua il monitoraggio in strada delle forze dell'ordine tra i centri più gettonati per trascorrere il fine settimana. La sanzione per chi non indossa la mascherina nei luoghi aperti parte dai 400 euro e può arrivare fino ai 3.000 euro. Con 17 casi positivi, il comune di Sant'Arpino sembra vivere un momento critico, tanto che l'amministrazione ha ricordato alla cittadinanza attraverso il profilo ufficiale Facebook la salata sanzione per chi non ottempera all'ordinanza regionale sulla mascherina, al netto del potenziamento dei controlli in strada da parte delle forze dell'ordine.



Ma non è soltanto in strada che i giovani rischiano il contagio. Anche a scuola, così come già emerso nei giorni scorsi, alunni e personale scolastico si trovano particolarmente esposti all'infezione. Il liceo scientifico Segre di San Cipriano di Aversa è stato chiuso dal sindaco per la positività di una docente. Il plesso riaprirà l'8 ottobre, quando sarà terminata la sanificazione dei locali e ovviamente è stata avviata la ricostruzione dei contatti diretti. Anche i nuovi positivi di Lusciano, sei per la precisione, sono ragazzi. Il sindaco Valerio Di Fraia ha dichiarato: «Tra la giornata di ieri e quella di oggi riscontriamo 6 nuovi casi di positività al Covid, tutti molto giovani, tra cui anche un bimbo piccolo (che non frequenta ancora la scuola). Sono tutti collegabili a casi già accertati. Sono tutti in buone condizioni e sotto monitoraggio della Asl e dei medici di famiglia».

Anche una ragazza del servizio civile di Arienzo è risultata positiva. «Le sue condizioni di salute sono buone - ha spiegato il primo cittadino Giuseppe Guida - non ha febbre ed è in quarantena nella sua abitazione. I familiari e le persone che sono entrate in contatto con lei in questi giorni sono già in isolamento preventivo, in attesa di effettuare i tamponi. Ho già predisposto la sanificazione del Comune: l'accesso in totale sicurezza a partire da lunedì 5 ottobre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA