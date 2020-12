Scende sotto quota cento, come non accadeva da oltre due mesi, il numero di nuovi positivi

giornalieri nel Casertano: nelle ultime 24 ore, certifica il report dell'Asl di Caserta, sono 98 i nuovi contagiati su 1049 tamponi effettuati (rapporto tra test e positivi al 9%). Solo un mese fa in provincia di Caserta i nuovi contagi in un giorno avevano superato le 1000 persone.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, 30 lavoratori infetti nel call centerallarme focolaio tra... L'ASSISTENZA Piedimonte, via ai lavori di adeguamentoa Dea di primo livello... SERIE C Casertana in campo in 9 per Covid:i due febbricitanti sono positivi

Oggi altre 345 persone sono guarite, portando il totale dei guariti da inizio pandemia a quota 28mila (27958); di questi però, quasi ventimila sono guariti negli ultimi trenta giorni. Cresce lievemente il conto delle vittime: una persone è deceduta nelle ultime 24ore, per un totale da inizio pandemia di 362 morti causa Coronavirus. Il totale delle persone attualmente positive nel Casertano scende ampiamente sotto quota 6000 (5763), facendo

respirare sia gli ospedali, lontani dall'emergenza di novembre, che l'assistenza domiciliare. Numeri ancora alti ma ormai sotto controllo nei vari comuni; ad Aversa sono 414 i contagiati, a Caserta 304. Si sta monitorando inoltre quanto sta accadendo tra Vairano Patenora e Caianello, nell'Alto-Casertano, dove un focolaio si è sviluppato in un call center, con trenta dipendenti positivi.

Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA