Covid a Caserta, pazienti fragili: è caos Lunghe le procedure per i medici di base

Prenotazioni per i pazienti fragili nel caos: è iniziata ieri la fase delle adesioni per il vaccino anti Covid affidata ai medici di Medicina generale e già ci sono criticità importanti indicate dai camici bianchi del territorio.

Si tratta di problemi in parte legati alla condizione del paziente e quindi alla pratica della prenotazione per il servizio vaccinale; in parte, invece, sono riflesso dell'indicazione dell'ente regionale nell'avviare le vaccinazioni a chi è affetto da patologie «fragili».



Nel considerare il primo aspetto del problema, «il medico di base spende almeno una ventina di minuti per compilare tutte le schede richieste per l'adesione alla vaccinazione. Considerando che prima di questo deve avere un colloquio con il proprio paziente per richiedere il consenso al servizio, è chiaro che il tempo che si impiega per ogni paziente è tanto, tutto a scapito della medicina territoriale che, in questo momento di picco di contagi Covid, rischia la paralisi», spiega Federico Iannicelli, segretario provinciale della Fimmg (Federazione italiana medici di Medicina generale). «C'è da dire che su questo tema c'è ancora un dialogo aperto con l'ente regionale per stabilire la modalità di coinvolgimento del medico di base nella vaccinazione anti Covid. Tra le ipotesi, quella di consegnare dosi al medico di Medicina generale che a sua volta le somministra ai pazienti: se potessimo fare noi direttamente il vaccino, avremmo la copertura dei pazienti fragili in modo sicuramente più rapido e capillare», sostiene Iannicelli.

«In realtà tutta la procedura sarebbe velocizzata nel momento in cui la Regione Campania accedesse direttamente alle piattaforme del medico di Medicina generale, il quale a quel punto dovrebbe soltanto segnalare, caricando automaticamente le informazioni cliniche del paziente», spiega ancora il segretario provinciale della Federazione dei medici di Medicina generale.



«È stato caricato ulteriormente l'onere delle responsabilità e del lavoro del medico di Medicina generale, sebbene questi sia l'unico effettivamente legittimato a designare un paziente fragile, secondo le patologie indicate dal Governo», è il commento del presidente dell'Ordine dei medici di Caserta, Erminia Bottiglieri. «Ci sono problematiche ancora aperte che devono essere risolte, soprattutto nella direzione di snellire quanto più possibile la procedura», continua ancora la presidente dei medici casertani, che apprezza, proprio in quest'ottica, la richiesta a livello nazionale dello scudo penale richiesto dai camici bianchi erogatori del vaccino. Poi, c'è l'altro ordine di problemi, più sociale e meno sanitario.

Con la psicosi da AstraZeneca diffusa in quest'ultima settimana a seguito del blocco del vaccino per le reazioni avverse note, «tantissimi rifiutano di fare il vaccino designato per loro e molti sono a chiedere il certificato di fragilità per evitare l'assegnazione del vaccino bloccato in via precauzionale dall'Aifa nei giorni scorsi», spiega Iannicelli. Dunque, con l'apertura ai fragili e la diffusione dell'assegnazione dello Pfizer per questi casi, tanti sono i cittadini che «chiamano dicendo di essere fragili ed esigendo da noi la richiesta del vaccino Pfizer. Ovviamente noi sappiamo che loro non rientrano nelle categorie dei fragili, ma ora siamo sommersi da richieste di questo tipo», continua il segretario della Fimmg provinciale.



