Per la seconda giornata di seguito i nuovi contagiati al Covid in provincia di Caserta non arrivano a 70 persone. Per la precisione, sono 62 i nuovi positivi, un numero decisamente più limitato rispetto a quelli pubblicati dal report dell'Asl casertana da diverse settimane. I nuovi infetti emergono dalla processazione di 687 tamponi: l'incidenza del 9%, nonostante il basso numero dei nuovi positivi, corrisponde alla media dei positivi emersi ogni 100 tamponi, eccezion fatta per il bollettino del 2 gennaio, quando l'incidenza è risultata più bassa. A questo dato si deve aggiungere un altro numero positivo, vale a dire quello relativo alle guarigioni. Sono 299 i cittadini usciti dal tunnel dell'infezione, per un totale di 30.989 persone guarite a fronte di 35.813 casi positivi, di cui 4.378 positivi attuali.

Resta un unico dato ancora tragicamente alto: è quello dei decessi, che anche ieri come il giorno precedente erano sei in tutta la provincia. I morti legato all'infezione in terra di Lavoro oggi sono 446, di cui quasi un centinaio registrati nell'ultima settimana. Il calo dei contagi si vede palesemente andando a guardare da vicino i dati comune per comune in tutto il territorio. Aversa, la città che ha sempre contato più contagi e che purtroppo ha registrato più decessi, ora conta 289 positivi, mentre Caserta, la seconda per il contagio, in questo momento ospita 236 persone infette. A seguire ci sono Maddaloni e Marcianise con 253 positivi la prima e 248 la seconda. Oltre queste quattro città, altri sei centri con maggiori numeri di contagi si aggirano intorno ai 100 o 150 positivi. Poi tutti gli altri comuni non arrivano al centinaio. Si tratta dunque di uno scenario completamente diverso da quello che mostravano i report di tre, quattro settimane fa, quando la maggior parte dei centri casertani, soprattutto dell'agro aversano, registravano contagi che andavano oltre i 200.



Ciò nonostante il virus continua a circolare e le istituzioni non smettono di invitare ad uscire di casa soltanto per necessità e rispettando tutte le norme anti Covid. Al contempo, non si ferma l'attività vaccinale dell'Asl e dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Il totale degli utenti da vaccinare dall'ospedale casertano è di circa 1.500 persone, tra medici, infermieri, tecnici e addetti delle ditte esterne. L'asl di Caserta invece, data la competenza territoriale, ha sviluppato un piano vaccinale per circa 20.000 utenti. In questa prima fase sono stati invitati a dare l'adesione al vaccino tutti gli operatori sanitari e i pazienti delle Rsa e delle Ra, incluso i dipendenti di tutte le strutture. Detto questo, entro la prossima settimana l'azienda Sant'Anna e San Sebastiano ultimerà le vaccinazioni a tutta la platea che volontariamente ha consentito alla somministrazione del farmaco. Intanto anche ieri presso il punto vaccinale dell'ospedale di Caserta sono state vaccinate altre 203 persone: nel totale sono 656 gli utenti che hanno ricevuto la prima dose.



L'Asl, invece, che ha avviato l'attività il 31 dicembre scorso, programma di ultimare tutte le somministrazioni entro venti giorni, mettendo in conto che a 21 giorni dalla prima dose lo stesso utente dovrà ricevere la seconda dose. Fino a ieri mattina (aggiornamento delle 11.50) erano 1.551 i vaccinati presso i cinque punti vaccinali dell'Asl che sono Aversa, Marcianise, Maddaloni, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca. E' chiaro che più o meno l'intero mese di gennaio sarà dedicato a questa prima fase. Ancora poco si conosce di quelle che saranno le fasi successive. A livello nazionale, stando a quello che si legge sul sito del Ministero della Salute, dovranno essere vaccinati gli anziani, con più di 80 anni, e utenti della terza età con malattie croniche.

