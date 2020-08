LEGGI ANCHE

Caserta torna nella paura. La città ha un nuovo contagiato; lo scrive il sindacosulla sua pagina Facebook. Nuovo contagio di Coronavirus anche nel comune di San Nicola la Strada. A darne notizia è il primo cittadino Vito Marotta in un post del suo profilo ufficiale Facebook.«Una domenica impegnativa sul fronte della tutela della salute: l'indagine epidemiologica condotta dall'unità di prevenzione dell'Asl ha portato alla luce un nuovo caso positivo riguardante una persona che risiede nel nostro Comune - scrive il primo cittadino di San Nicola la Strada -. Le condizioni dell'ammalato non destano preoccupazioni e nei suoi confronti è stato disposto l'isolamento fino alla guarigione. Nel corso della giornata di ieri gli operatori del Centro Covid dell'Asl, insieme alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile, si sono messi al lavoro per ricostruire le cerchie dei contatti, che sono state individuate e poste in isolamento fin quando i controlli daranno la certezza che non esistono focolai di infezione. Finora non sono emersi altri casi a San Nicola la Strada, e la situazione è pienamente sotto controllo. Gli agenti della Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile controllano il rispetto dell'isolamento e stanno provvedendo alle necessità delle persone in quarantena». Poi il sindaco di San Nicola, dove circa tre settimane fa si era temuto per un piccolo focolaio sorto nella comunità senegalese, per fortuna rientrato, continua la comunicazione ai cittadini «Vorrei ricordare a tutti i miei concittadini che l'intento di queste note non è solo quello di annunciare se nella nostra città sono emersi nuovi casi di contagio, e quanti: lo scopo principale è comunicarvi nella maniera più esatta e documentata possibile quale sia il vero livello di rischio e l'eventuale pericolosità della situazione. Finora, e ne sono felice, ho potuto sempre diffondere valutazioni tranquillizzanti, ma è chiaro che posso farlo solo dopo che sono stati effettuati i dovuti controlli e la macchina della prevenzione ha cominciato il suo lavoro. In ogni caso, queste notizie ci ricordano che nonostante tutto il virus è ancora presente».visto che nel pomeriggio di ieri non è stato pubblicato il consueto report quotidiano dell'Asl casertana. Resta alta la guardia sui comuni di San Felice a Cancello e Villa Literno, dove due giorni fa sono emersi diversi casi nuovi di Coronavirus.