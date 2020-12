La giornata di ieri è iniziata con la tragica notizia del decesso di un giovane operatore sanitario dell'ospedale di Marcianise morto per complicanze da Covid. Della notizia dell'uomo, che aveva 34 anni, hanno dato conferma la Cimo, la Fesmed e la Saues attraverso i rappresentanti Filippo Topo, Salvatore Gargiulo e Paolo Ficco.

«È evidente - sottolineano i sindacati - come questo virus non risparmi proprio nessuno, neanche persone giovanissime ed esenti da altre patologie in atto e pregresse. Le nostre organizzazioni sindacali si stanno prodigando, collaborando congiuntamente con le istituzioni, affinché questo virus sia definitivamente debellato, ma soprattutto affinché sia prevenuto il contagio non solo nel mondo della Sanità, ma anche tra i cittadini e che costoro siano assistiti nel modo più adeguato».

Nonostante il tragico decesso, il report dell'Asl di Caserta pubblicato ieri ha comunicato notizie confortanti sul fronte della diffusione del contagio. Sono stati 254 i nuovi positivi emersi dai 2.236 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Numero più alto quello dei guariti: 529, che fanno salire il totale delle guarigioni a quota 20.544, a fronte dei 10.701 positivi attuali. Il decesso del giovane operatore dell'ospedale di Marcianise ha sicuramente scosso gli animi non soltanto dei sindacati ma di tutto il settore sanitario, soprattutto se si considera che è alle porte lo sciopero nazionale organizzato dalla Cisl Fp, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa.

Anche a Caserta ci sarà un presidio domani, giovedì 9 dicembre, a partire dalle 10 davanti alla Prefettura. Dai sindacati sono rivendicati diversi punti come quello del rinnovo del contratto nazionale ormai scaduto, il riordino del sistema di classificazione professionale, le risorse per la formazione e l'aggiornamento professionale e le retribuzioni. «Tutti gli operatori sanitari sono stati in prima linea per l'emergenza Covid: si tratta di ragazzi che non si sono mai fermati, rischiando la loro stessa salute - spiega il segretario provinciale della Cisl Franco Della Rocca -. Molti sono rimasti intrappolati nell'emergenza con le loro famiglie. Ora però hanno bisogno di sicurezza e di un contratto equo e dignitoso. Abbiamo chiesto le stabilizzazioni, un piano straordinario, un potenziamento delle misure di sicurezza e nulla è stato dato. Il contratto è scaduto già da due anni e ancora non sono stati convocati i sindacati per il rinnovo. Chiediamo più sicurezza e tutela per i lavoratori. Questa è l'ultima possibilità prima della legge del bilancio».



Intanto, restando in tema occupazionale in ambito sanitario, ieri l'Asl di Caserta ha pubblicato sul proprio sito un avviso per il reclutamento su base volontaria per le Unità speciali di Continuità assistenziali, le Usca, vale a dire quelle unità che in questo momento stanno lavorando con i Team Covid per gestire, monitorare e curare tutti i pazienti Covid positivi che vivono la propria patologia in casa. La manifestazione di interesse deve essere inviata via Pec entro il 15 dicembre. Le figure ricercate sono tutte elencate nell'avviso secondo l'ordine di priorità: medici incaricati e sostituti di Continuità assistenziale, medici in possesso del corso di formazione per la Medicina generale o frequentanti il corso, medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta, medici di Emergenza sanitaria 118 che siano incaricati o sostituti, laureati in Medicina e Chirurgia iscritti e abilitati dall'ordine dei medici. L'avviso pubblicato ieri annulla tutti i bandi precedenti e richiede al candidato l'impegno sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, secondo il regolamento previsto dall'unità di crisi regionale sull'emergenza Covid.



