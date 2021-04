Covid a Caserta, vaccini: il piatto forte del weekend pasquale

Mai sospesa l'attività vaccinale a Caserta in questi ultimi due giorni di festa. Sia domenica di Pasqua che ieri, lunedì in Albis, i centri hanno continuato a erogare il servizio fino alle 14. Dunque, solo una riduzione di ore per andare incontro alle esigenze del personale sanitario e non, operativo in tutti i presidi vaccinali del territorio. Attivo anche il punto vaccinale nato da pochissimo ad Aversa, al Palajacazzi.

