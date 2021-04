Covid: circo bloccato da 6 mesi, la Coldiretti sfama gli animali

Verso la zona arancione ma non c'è speranza, almeno per ora, per il mondo circense. Non solo donne e uomini ma tanti animali e tutti con il quotidiano bisogno di essere sfamati. Così si è alzato alto il grido d'allarme, anzi, un grido disperato, da parte del circo Henry Niuman, da sei mesi fermo a Trentola Ducenta. Vi lavoravano una quarantina di persone, ora sono diventate la metà. «È un momento drammatico per tutti spiega Francesco D'Amore,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati