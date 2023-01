Per le vaccinazioni contro il Covid è stato istituito un centro vaccinale al Palazzo della Salute di Caserta. A comunicarlo è il Comune di Caserta attraverso un comunicato diffuso ieri pomeriggio in cui si legge: «Le vaccinazioni saranno effettuate il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00. Si accede alla vaccinazione previa prenotazione da richiedere: al numero 3389184393, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 12 alle ore 17. L'utente dovrà fornire i propri dati anagrafici e un numero di telefono. Il numero indicato è attivo anche con sms. Alla mail: ccc.dis12@aslcaserta.it riportando le stesse indicazioni». Dunque, la campagna vaccinale contro il virus pandemico ha ripreso vigore, visti anche i nuovi numeri diffusi dal report dell'Asl casertana, secondo cui l'aumento dei contagi è palese. Stando al bollettino di ieri, infatti, sono 179 i nuovi infetti, emersi dalla processazione di 1.659 tamponi, con un'incidenza del 10,79%, decisamente più alta rispetto alla media degli ultimi sette giorni.

Due i decessi notificati relativamente alla giornata di ieri, mentre sono 214 i pazienti guariti. Ad oggi sono 2.601 i positivi in tutta Terra di Lavoro, leggermente in meno rispetto alla giornata di ieri (sono infatti meno 37). Comunque sia, la diffusione del virus è evidente, fermo restando che ormai è più che consolidata la tendenza collettiva di sottoporsi a test rapidi domestici, invece che ai tamponi molecolari e antigenici. Ciò è spiegato dal fatto che in tanti preferiscono non essere incatenati alla quarantena dettata dalla normativa e obbligata dall'esito positivo del tampone. Con il test rapido, invece, attendibile al di sopra del 90% dei casi, il cittadino trova una rassicurazione circa la sua infezione senza l'obbligo di restare vincolato alla quarantena domiciliare.



Detto questo, però, il continuo aumento dei numeri di contagiati sui report ufficiali, di fatto, fotografa la situazione epidemica preannunciata dagli esperti, vale a dire che proprio in occasione delle festività natalizie ci sarebbe stato il picco. Intanto, l'Asl casertana ha messo in cantiere un piano per affrontare un eventuale aumento di casi ospedalieri legati al virus, piano che per ora sembra restare trincerato nelle ipotesi più nefaste dell'evoluzione epidemica. La speranza, quindi, è che ora, col termine delle festività, tale rischio possa attenuarsi. Nel frattempo continua la campagna di sensibilizzazione al vaccino anti-Covid. Ecco perché il Comune di Caserta proprio in questo momento ha diffuso la notizia di un servizio utile al cittadino che intende aderire alla campagna, sia per una prima dose che per eventuale chiusura del ciclo vaccinale.



Ad oggi sono 769.096 i casertani che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid, mentre 75.429 hanno ricevuto anche la quarta dose (vale a dire il 33% degli aventi diritto). Ferma la campagna per i bambini con età compresa tra i 5 e gli 11 anni, di cui il 30% della popolazione casertana ha ricevuto la prima dose e il 25% anche la seconda.