Covid e mortalità, i numeri della Campania: da Napoli a Caserta, è peggio del 2020

L'Istat ha pubblicato, ieri, i dati sulla mortalità 2021 fino allo scorso mese di luglio, in tempi molto più rapidi del normale grazie alle sinergie attivate con il Ministero dell'Interno per l'acquisizione tempestiva dei dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). Uno sforzo che ci consente di misurare l'emergenza pandemica dall'incidenza dell'evento più triste e drammatico regione per regione, provincia per provincia,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati