Due centri per l'effettuazione di tamponi biomolecolari sono stati attivati dall'Esercito in provincia di Caserta. I due Dtd (Drive through Difesa), realizzati dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, sono operativi a Teano, presso la collina Sant'Antonio, e ad Aversa, in via Santa Lucia. I due nuovi siti si aggiungono a quello operativo dalla settimana scorsa a Caserta nella Caserma Ferrari Orsi e a quello inaugurato ieri a Napoli nella sede della Asl Napoli 1 Centro.

Per accedere alle strutture è necessario effettuare la prenotazione presso l'Asl di competenza che indicherà tempi e modalità di accessi. Non sarà consentito l'accesso senza prenotazione da parte dei cittadini. Prossimamente, sempre a cura della Brigata Bersaglieri Garibaldi, saranno operativi altri tre centri: uno a Salerno, uno a Maiori e uno a Battipaglia, che si aggiungeranno a quello già operativo ad Avellino. L'attività dell'Esercito, organizzata nell'ambito dell'operazione Igea voluta dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, rientra nelle azioni intraprese dalla Difesa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di incrementare la capacità del Sistema sanitario nazionale di analisi dei tamponi biomolecolari.

