«Cari amici, la mia lunga quarantena, durata 50 giorni, sta per finire e finalmente potrò tornare a casa. Da lunedì sarò a pieno servizio della mia città». Con un post su facebook, il sindaco di Casal di Principe Renato Natale certifica la propria completa guarigione dal Coronavirus, che lo ha tenuto lontano per quasi due mesi dal comune che amministra da sei anni. A fine agosto infatti Natale si recò a Milano per andare a trovare la figlia, e proprio nel capoluogo lombardo scoprì di essere positivo al Covid; dopo qualche giorno fu anche ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato poi dimesso per proseguire la quarantena a casa della figlia. Ora finalmente è tornato a Casal di Principe, nel bel mezzo del picco di contagi, con 105 positivi attuali.

«So che mi aspettano giorni difficili - scrive Natale - la situazione epidemica è gravissima; Casal di Principe è fra le città più colpite di terra di lavoro. Purtroppo comportamenti irresponsabili di una parte della nostra popolazione sta danneggiando molti, e abbiamo davanti a noi settimane piene di difficoltà, con il rischio di più pesanti ma necessari provvedimenti restrittivi. Chiedo la collaborazione di tutti, mi affido al senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto la nostra gente nei momenti difficili, consapevole dei sacrifici che ancora ci aspettano. Vi auguro intanto, e nonostante tutto, un buon fine settimana».

