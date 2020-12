Marito e moglie muoiono per Covid a distanza di pochi giorni. Per domani, a Sant'Angelo d'Alife è stato proclamato il lutto cittadino. Sfortunatamente infatti, nella giornata di martedì è venuta a mancare la signora Ada Iacovitti, parrucchiera settantenne, a causa del Covid-19. Inoltre, pochi giorni prima, la signora aveva visto morire il proprio marito, il signor Francesco Caporaso, anche lui positivo al Coronavirus.

La tragedia che ha colpito questa famiglia, ha scosso naturalmente l'intera comunità matesina: come spesso accade all'interno di questi piccoli paesi, i due erano molto conosciuti, specialmente la parrucchiera, ed erano tra l'altro zii della fascia tricolore della cittadina, Michele Caporaso. Naturalmente, la notizia della scomparsa della parrucchiera ha cominciato a girare velocemente lungo le strade del paese, e gli abitanti non hanno fatto mancare la loro vicinanza ed il loro affetto al sindaco, che a sua volta, in occasione dei funerali della signora Ida, ha deciso di proclamare il lutto cittadino. Nel frattempo, l'intero paese partecipa al dolore dei familiari, causato da questo terribile virus, che a Sant'Angelo d'Alife ha provocato la morte di ben cinque persone.

