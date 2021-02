È un momento di tregua quella registrata ieri dal report dell'Asl di Caserta: 183 positivi a fronte di 181 guariti, con nessun decesso, almeno fino alla giornata precedente.



IL FOCOLAIO

Ieri infatti è stato reso noto che è deceduto un operaio dello stabilimento Whirlpool di Carinaro. Si tratta di un operaio di 53 anni, Fausto Cardone. Rappresentante sindacale della Fiom-Cgil, sposato e padre di tre figli, Cardone risiedeva con la sua famiglia nella vicina Maddaloni. Soltanto pochi giorni fa, il 53enne aveva scoperto di essere positivo al Covid. In seguito, le sue condizioni di salute si sono aggravate repentinamente, tanto che è stato necessario ricoverarlo in ospedale e intubarlo, fino purtroppo al decesso. Sembra che nello stabilimento Whirlpool nel quale lavorava sia scoppiato un piccolo focolaio di Coronavirus: fino a ora sono nove gli operai che sono risultati positivi.



LA COMPENSAZIONE

In realtà in questi ultimi giorni sono stati diversi i nuovi positivi riscontrati giorno per giorno in tutta la provincia. Al contempo però, la certificazione delle guarigioni ha attenuato i numeri del contagio, portando a registrare una lieve risalita dell'epidemia, ma non in termini critici. Intanto ieri da palazzo Castropignano è stato diramato un comunicato inerente la riunione del Coc, il Centro operativo comunale, insieme al sindaco di Caserta Carlo Marino, per fare il punto della situazione, anche alla luce della documentazione elaborata dall'Unità di crisi regionale che, attraverso l'implementazione della piattaforma regionale Sinfonia, consente ai comuni di seguire costantemente l'andamento dei contagi sul proprio territorio.

I DATI

Proprio il capoluogo di Terra di Lavoro è la città con il numero più alto di positivi attuali, 214, dopo Maddaloni che ne conta 226 e prima di Marcianise 164. Poi c'è Teano con i suoi 128 infetti. Fino a qualche settimana fa anche Aversa era tra i centri con più contagiati, ma ora la città normanna ha ridotto il numero dei positivi attuali a quota 95. «Nella città di Caserta - si legge nella nota - l'analisi dei dati dei contagi da Covid mostra un andamento in linea con la media regionale e, dunque, al momento non è stata definita l'adozione di alcun provvedimento maggiormente restrittivo rispetto alle disposizioni governative nazionali e regionali. Il monitoraggio dei dati dell'andamento epidemiologico, generale e per fasce d'età, prosegue quotidianamente al fine di poter intervenire tempestivamente con eventuali ordinanze urgenti a tutela della salute pubblica, qualora ve ne fosse necessità». Il sistema fornisce una precisa suddivisione della curva epidemiologica per fasce d'età, un confronto quotidiano rispetto ai dati regionali e un nuovo sistema previsionale d'allerta. Il Coc tornerà a riunirsi per l'analisi aggiornata dei dati in questa fase con cadenza settimanale, ma non si escludono convocazioni ad horas in caso di criticità evidenziate dalla consultazione quotidiana della piattaforma che necessitino di ulteriori analisi e approfondimenti.



LA PROFILASSI

Nel frattempo, l'Azienda sanitaria casertana, oltre all'assistenza dei positivi al Covid e allo screening per il personale scolastico, sta continuando a portare avanti il servizio vaccinale anti Covid. Stando ai dati aggiornati alle 16.57 di ieri, sono 24.711 gli utenti che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid, mentre restano 15.134 i pazienti che hanno ricevuto anche la seconda dose del farmaco. In questo momento sono gli ultraottantenni la fascia di popolazione selezionata per il vaccino. A seguire saranno anche i pazienti oncologici, i fragili e gli immunodepressi a essere inclusi in questa fase del piano vaccinale.



