Covid, da domani a Caserta al via le vaccinazioni con il Novavax

Partirà da domani, primo marzo, nel Casertano, la somministrazione del nuovo vaccino contro il Covid «Novavax», che potrà essere utilizzato solo per le persone dai 18 anni in su che non hanno ricevuto alcuna dose.

Il vaccino - fa sapere l'Asl di Caserta in una nota a firma del direttore generale Ferdinando Russo - sarà somministrato con accesso diretto e senza bisogno di prenotazione nei sei hub vaccinali del Casertano, nella caserma della Brigata Bersaglieri Garibaldi a Caserta, al centro commerciale Medì di Teverola, all'hub di Francolise e nei centri vaccinali negli ospedali di Aversa, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese.

Anche per Novavax è prevista la somministrazione di due dosi a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. Attualmente nel Casertano nove persone su dieci hanno ricevuto almeno un dose di vaccino anti-covid (746.483 prime dosi, 677.029 seconde dosi e 566.671 dosi booster). «Con questo vaccino - spiega Russo - si spera di convincere quella parte di popolazione ancora indecisa, che continua ad avere dubbi o paure. La sua caratteristica è quella di non contenere mRNA ma la proteina spike di SARS-CoV-2, assieme ad una sostanza adiuvante che permette di potenziare la risposta del sistema immunitario all'antigene e solitamente di aumentare anche la durata di protezione; si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata per altri vaccini, come quello contro l'epatite B e il papilloma virus».