Covid a Caserta, aumentano i positivi: posti in intensiva e sub in via di saturazione

Lentamente ma inesorabilmente stanno crescendo i nuovi contagi in provincia di Caserta e, in linea con quanto avviene a livello nazionale, più del 50% sono relativi alla cosiddetta variante inglese, che si diffonde più rapidamente. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono i 305 (su 3055 tamponi processati). Registrati anche 4 decessi e certificate 129 guarigioni. Queste ultime, però, non compensano affatto i nuovi positivi e, quindi, si aggirano intorno ai 4.500 i positivi attuali in Terra di Lavoro.

Sono inoltre al limite i reparti di intensiva e subintensiva negli ospedali dedicati alla cura del Covid. Per questo l'Asl sta attuando un piano di potenziamento dei posti letto per poter affrontare una ulteriore impennata dei ricoveri.

Ultimo aggiornamento: 21:37

