Ci sono 44 casi positivi in 24 ore: è il nuovo record di nuovi casi emersi dai tamponi giornalieri. Con questi, i positivi attuali al Coronavirus in tutta la provincia salgono a quota 544, su un totale di 1178 contagi dall'inizio dell'emergenza. Sono tutti i dati riferiti dal report quotidiano dell'Asl di Caserta, che non conta nessun nuovo guarito e nessun nuovo decesso. Numeri che diventano ancora più alti se si guardano anche i giorni trascorsi. in dieci giorni, infatti, in tutta Terra di lavoro sono stati scoperti 234 casi positivi, a fronte di quasi venti guarigioni. Nessuno dei comuni del casertano ha registrato zero contagi dall'inizio dell'emergenza: in tutti i comuni, infatti, c'è stato almeno un positivo al Covid.

Sulla tabella del report dell'Asl pubblicata ieri, però, sono venti quei comuni che non hanno alcun positivo attuale, ovvero un paziente con Coronavirus in cura presso il presidio di Maddaloni o in carica al team Covid presso il proprio domicilio. con questi numeri, però. è d'obbligo riflettere su quanto dichiarato dal manager dell'asl Ferdinando Russo due giorni fa. Il dato preoccupante per il direttore generale è quello relativo ai posti letto del nosocomio maddalonese dedicato interamente ai pazienti Covid: pochissimi posti sono rimasti liberi. Su 50 posti letto della degenza ordinaria 48 sono impegnati da pazienti, mentre i 15 di terapia intensiva sono ancora liberi. Quest'ultimo è comunque un dato incoraggiante, perchè sta a significare che nessun paziente ha sviluppato complicanze importanti e gravi dovute all'infezione.

I POSTI LETTO

Fatto sta che potrebbe verificarsi la circostanza di mancanza di posti letto liberi in degenza ordinaria. Per questo, il manager dell'Asl ha già detto di essere in fase di valutazione per una soluzione riguardo l'ospedale di Maddaloni. Intanto, si riflette anche sulla disponibilità dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. «Noi siamo chiamati a intervenire solo in caso di necessità di posti letto in terapia Intensiva», spiega il direttore generale dell'azienda ospedaliera provinciale Gaetano Gubitosa. Il modulo di Terapia intensiva che si trova negli spazi esterni del San Sebastiano è costituito da 24 posti letto. «L'ospedale non è chiamato a dare disponibilità per la degenza ordinaria - tiene a precisare il direttore Gubitosa -. Non abbiamo ricevuto una designazione per l'allocazione dei posti ordinari' a livello regionale». Dunque, è una direttiva regionale che impone all'ospedale di Caserta di non essere punto di riferimento per i pazienti in gestione ordinaria. «fatto sta che se l'ente regionale dovesse avere un ripensamento o fossero ultimati i posti letto nelle altre realtà provinciali, avrei bisogno di almeno 24 ore per organizzare gli spazi consoni a ospitare pazienti».

SANT'ARPINO

Intanto, a Sant'Arpino un dipendente di un consultorio familiare è risultato positivo. la struttura è stata chiusa al pubblico, ma il dipendente, stando alle parole del sindaco dei Sant'Arpino, è residente in altro comune casertano. Intanto, girano anche fake news sulla positività al Coronavirus. È quanto è accaduto a portico dove si è diffusa la notizia della chiusura dell'istituto comprensivo san Giovanni Bosco per un caso Covid in una bidella. Il sindaco Giuseppe Oliviero smentisce e dichiara: «il preside dell'istituto ha denunciato chi ha diffuso la notizia. Gli insegnanti e il personale Ata, infatti, stanno svolgendo tutti lo screening in vista dell'apertura dei battenti».

