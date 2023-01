Ancora una crepa nel soffitto. C'è di nuovo viva preoccupazione per la tenuta dei tetti del Convitto nazionale «Giordano Bruno». Non c'è più tempo da perdere: individuato un altro cedimento nelle coperture che sovrastano il salone monumentale. La parte monumentale vincolata del complesso e soprattutto la gigantesca tela realizzata dai fratelli Funaro, oltre 75 metri di lunghezza, realizzata 1756, per tutti la «tela più lunga del mondo», rischia per le possibili infiltrazioni d'acqua e per la tenuta del soffitto.

L'ufficio tecnico della Provincia, 12 mesi fa, ha coordinato un intervento di riposizionamento e sostituzioni di travi del tetto collassate. Non è bastato. A lanciare di nuovo l'allarme è l'assessore provinciale Angelo Campolattano: «La grande tela lascia con il fiato sospeso chiunque l'ammiri. Ora, è necessario preservarla. Purtroppo, c'è stata una crepa importante sul soffitto che ci impone di fare prestissimo ad intervenire. Promuoverò un tavolo istituzionale urgente tra la Provincia, con il presidente Magliocca, il comune di Maddaloni, la Regione e la Soprintendenza. Non servono prese d'atto ma soluzioni condivise per tutelare un tesoro della nostra comunità».

Sono anni che si segnalano problemi alle coperture della scuola più antica della Provincia di Caserta. «La storia dei tetti rattoppati conferma il sindaco Andrea De Filippo - è vecchia di almeno 25 anni. Ogni volta che ci sono state precipitazioni intense o violente, non c'è stato rettore, tra i tanti che si sono succeduti nell'ultimo ventennio, che non ha dovuto preoccuparsi della tenuta delle tegole e delle travi». Il fenomeno in atto non ha nessuna ripercussione sul regolare svolgimento dell'attività didattica. Il problema è tecnico e finanziario: i rattoppi periodici non funzionano più. Serve un intervento di consolidamento e restauro non inferiore almeno ai due milioni di euro. È necessaria una mobilitazione trasversale. La Provincia, con le sue risorse, non è in grado di risolvere né di farsi carico delle condizioni di precarietà strutturali e delle criticità in cui versa il Convitto nazionale di Maddaloni.

La struttura scolastica, nata per volere di Gioacchino Murat, re di Napoli, nel 1805, ha tutti i requisiti per poter essere inserito nell'elenco dei monumenti che posso beneficiare dei fondi europei per il piano di rilancio e resilienza (Pnrr) come è accaduto con l'Albergo dei Poveri di Napoli. Per questo vanno coinvolti anche l'Ufficio scolastico, limitatamente alle sue competenze, e la Regione Campania. Intanto, la Provincia che gestisce il complesso ha finanziato la ristrutturazione e la riqualificazione dei locali mensa. «Circa seicentomila euro spiega Campolattano - permetteranno di rammodernare uno degli ambienti fondamentali di un complesso scolastico che garantisce attività formative prolungate e servizi per i semicovittori. Ringraziamo il dirigente Madonna per disponibilità ad accogliere le nostre istanze permettendo così di ottenere finanziamenti in ben cinque istituti».

Nessun ente, da solo, possiede la disponibilità finanziaria immediata sufficiente per intervenire su un danno che va oltre l'ordinaria manutenzione. «Per questo annuncia Angelo D'Ambra, membro del Consiglio di Amministrazione - abbiamo fatto presente all'Agenzia delle Entrate, al Comune, alla Provincia che va programmata, magari spalmata su più esercizi finanziari, un'azione di riqualificazione e salvaguardia di un bene monumentale dove è stata scritta la storia del Regno delle Due Sicilie e di Napoli e dell'Unità d'Italia».