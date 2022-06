Covid, crescono i nuovi positivi ma sono pochi i ricoveri

Aumentano i positivi al Covid in Terra di Lavoro. A registrare il dato è l'Asl di Caserta che nel bollettino pubblicato ieri segnala 437 nuovi casi emersi dalla processazione di 2.065 tamponi, con un'incidenza del 21,16%. Non ci sono notizie di altri decessi legati al virus mentre sono 325 i pazienti negativizzati e la cui guarigione è stata certificata. Ora sono 3.623 gli attuali ammalati, oltre 110 in più rispetto alla giornata precedente. Dunque il trend in aumento degli infetti è palese e continueranno ad aumentare secondo gli esperti.



In effetti ciò che sta accadendo in provincia di Caserta è in linea con quanto avviene a livello nazionale, sebbene il dato registrato sulla piattaforma non è assolutamente affidabile visto che in tanti continuano ad effettuare test rapidi nella propria abitazione senza registrare o far registrare dal proprio medico di base la positività sulla piattaforma. Detto questo, nonostante tale tendenza, l'aumento è dimostrato dai numeri. Considerando i dati della scorsa settimana, in particolare dell'11 giugno, erano 2.683 in quel momento gli infetti in Terra di Lavoro, con un'incidenza degli esiti positivi sui tamponi effettuati del 15,58%. Quindi ora sono mille i pazienti in più rispetto alla scorsa settimana e l'incidenza è salita oltre il 21%, quando in media nazionale è del 18%. Ciò significa che i contagi sono in aumento e che probabilmente tanti cittadini, consapevoli e non, ignorano la prassi dell'autoisolamento, continuando la propria vita quotidiana anche fuori dalla propria abitazione.



C'è anche da dire che con l'inizio della stagione estiva e la fine dello stato emergenziale con le restrizioni e le obbligatorietà correlate, i cittadini vivono in maggiore libertà senza tenere conto delle raccomandazioni circa distanziamento e mascherina. Ad aggiungersi a questo quadro, c'è anche il pericolo di reinfezione, che secondo il Ministero dello Salute, potrebbe essere più alto per i fragili, gli operatori sanitari e per chi è vaccinato da più di 120 giorni. In effetti in tanti rientrano soprattutto nella terza categoria, mentre per gli altri è in atto l'invito da parte dell'Asl casertana a ricevere la quarta dose. Fino alle 16 di ieri sono stati 765.338, ovvero il 95% della popolazione, ad ricevere almeno la prima dose di vaccino, di cui 757.368 anche la seconda, di cui, a loro volta, 611.552 anche la terza, vale a dire l'81% degli aventi diritto. Considerando che chi ha contratto il Covid dopo le prime tre dose non deve avere anche la quarta, ora sono 34.517 i casertani con quattro somministrazioni contro l'infezione e la maggior parte di questi sono soggetti fragili o con oltre 70 anni di età. Dunque, ragionando di reinfezione questi ultimi dovrebbero essere fuori pericolo, sebbene non ci siano certezze riguardo la risposta dell'organismo all'attacco del virus. L'analisi del rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021, specifica il Report esteso settimanale che integra il monitoraggio Covid Istituto Superiore della Sanità con il Ministero della Salute, indica un rischio maggiore nei soggetti con prima diagnosi di Covid notificata da oltre 210 giorni rispetto a chi ha avuto la prima diagnosi di Covid fra i 90 e i 210 giorni precedenti. Nei soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i 120 giorni; nelle femmine rispetto ai maschi.



«Il maggior rischio nei soggetti di sesso femminile può essere verosimilmente dovuto alla maggior presenza di donne in ambito scolastico dove viene effettuata una intensa attività di screening e al fatto che le donne svolgono più spesso la funzione di caregiver in ambito famigliare». Più a rischio anche le fasce di età più giovani (dai 12 ai 49 anni) rispetto alle persone con prima diagnosi in età compresa fra i 50-59 anni. «Verosimilmente il maggior rischio di reinfezione nelle fasce di età più giovani è attribuibile a comportamenti ed esposizioni a maggior rischio, rispetto alle fasce d'età oltre i 60 anni». Infine negli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione.