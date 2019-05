CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 12:00

Nel web la privacy non esiste. Questo in una maniera o nell'altra si impara ben presto a proprie spese. Ma l'uso a fini commerciali di dati sensibili (in questo caso quelli contenuti nel Pubblico registro automobilistico) è illegale. Eppure violazioni di massa di queste norme si stanno verificando ormai da mesi a Caserta, sotto forma di lettere inviate al domicilio di possessori di auto.Eccone un esempio. L'intestazione è quella di un «Centro Revisioni e Collaudi» casertano ed arriva a domicilio di una persona che non si è mai rivolta a quel centro, con tanto di intestazione dell'indirizzo completo del possessore dell'auto. «Avviso scadenza revisione» è scritto a caratteri cubitali. «Con la presente le comunichiamo che nel mese di maggio è in scadenza la revisione del veicolo...(indicazione di targa e modello preciso)». Poi l'invito a rivolgersi a loro con tanto di orari e numeri di telefono. In poche parole i titolari di questa carrozzeria sono in grado di conoscere che tizio ha un'auto, quale auto, sanno dove abita, conoscono le sue generalità, sanno che gli scade il collaudo e gli mandano comunicazioni commerciali senza che ci sia stata alcuna richiesta o autorizzazione da parte dell'interessato. Di lettere come queste, nel giro di qualche giorno, i possessori di auto con collaudo in scadenza ne hanno ricevute anche tre o quattro, da parte di «Centri collaudi» diversi e tutti sconosciuti. Il che fa pensare, ovviamente, che tali centri collaudi sono in possesso dei dati sensibili di migliaia di persone e, ad ogni scadenza, mandano lettere ai loro domicili per fini commerciali? Ma come è possibile tutto ciò?