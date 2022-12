Due sezioni diverse della Corte di Appello di Napoli hanno confermato il proscioglimento dell'ex direttore sanitario dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, Carmine Iovine, e di altri 26 imputati nell'ambito dell'inchiesta battezzata «Croce Nera» e «Croce Nera» vicenda legata ad una ipotetica «lobby sanitaria» nell'ospedale di Caserta.

La conferma del proscioglimento per Iovine è stata decisa lo scorso 13 dicembre dopo l'impugnazione che aveva presentato lo scorso anno la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, contro i proscioglimenti e le assoluzioni, ritenendo che l'adozione della cosiddetta sentenza Cavallo della Cassazione a sezioni unite, fosse datata rispetto ad una nuova disposizione normativa entrata in vigore prima della decisione del gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Per l'ex direttore dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, Iovine, era scattata l'accusa di corruzione e turbativa: con lui nel 2017 furono arrestate altre sei persone.



In fase di rito abbreviato Iovine fu assolto e la Corte di Appello ha confermato la sua assoluzione insieme agli altri coimputati. Secondo la tesi difensiva la prova «regina» in questa indagine era inutilizzabile perché i decreti che le autorizzavano avevano ad oggetto un'ipotesi di reato, ovvero la corruzione con l'aggravante mafiosa, diversa da quella contestata dalla Procura nella richiesta di rinvio a giudizio. In quest'ultima erano ipotizzati soprattutto reati di falso in atto pubblico e turbata libertà degli incanti.

La prima sezione della Corte di Appello di Napoli ha invece confermato il proscioglimento del gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico di 26 persone. Si tratta Grazialaura Saudella, Angelina Feola, Andrea Schettino, Domenico Valentino, Giovanni Bamundo, Donato Ferraiuolo, Margherita Agresti, Fabio Ventresino, Michele Tarabuso, Antonella Sommese, Paola Carli, Pasquale Ragosta, Giuseppe Salzillo, Alberto Tessitore, Danilo Lisi Giuseppe Napolitano, Vincenzo De Angelis, Carla Casella, Massimo Del Grosso, Pasquale Manica, Nicola Giaquinto, Orlando Cesarini, Luca Pagano, Pasquale Picazio, Bartolomeo Festa e Luigi De Angelis.

L'indagine che portò all'arresto di Iovine (oggi prosciolto anche in secondo grado) e altri, il 25 luglio del 2017, fu inizialmente infatti condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Nel caso specifico la «cucitura» fu legata alla parentela «subìta» dell'ex direttore Iovine con il boss Antonio Iovine oggi collaboratore di giustizia. Gli indagati vennero intercettati nell'ambito del procedimento relativo alle ingerenze del clan dei Casalesi all'interno dell'ospedale di Caserta. Dall'attività di indagine ne nacque una costola, relativa alle false attestazioni di verifica sui servizi svolti da aziende esterne all'interno del Sant'Anna e San Sebastiano (come ad esempio quelli di pulizia, lavanderia e gestione dell'obitorio). Secondo la Procura, si sarebbero verificate gravi situazioni di irregolarità nell'esecuzione dei servizi da parte di quasi tutte le ditte, alle quali non solo non venivano applicate le penali previste ma anche prorogati gli affidamenti.

Reati commessi, però, senza favorire il clan dei Casalesi e quindi stralciati dall'inchiesta madre, con le intercettazioni che quindi non sarebbero state autorizzate. Nel processo sono stati impegnati gli gli avvocati Giuseppe Stellato, Raffaele Costanzo, Dezio Ferraro, Gennaro Iannotti, Vittorio Giaquinto, Emilio Martino, Agostino Imposimato, Bernardino Lombardi, Andrea Schettino e altri.