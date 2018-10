CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 10:55

I boschi erano la sua passione, la sua vita ma anche il suo lavoro e la fonte del suo sostentamento. Nei boschi ha però perso la vita tragicamente nella tarda mattinata di ieri, sotto gli occhi di suo padre Giovanni. Avrebbe compiuto 34 anni tra pochi giorni Luigi Ricci il giovane commerciante di legnami travolto ed ucciso da un albero in località Cesima, sulle montagne di Conca della Campania.Ricci era intento, insieme ad una squadra di operai, nelle operazioni di taglio del legname. Si stava procurando la materia prima per la sua attività, quella di rivenditore di legna da ardere e di pali in castagno. Un giorno come un altro, un'operazione routinaria. Solo che ieri qualcosa è andato storto e Luigi è stato travolto da uno degli alberi che stava abbattendo. Non ha fatto in tempo a mettersi in salvo ed a trovare un riparo. Il grosso tronco gli ha schiacciato il capo. Praticamente è deceduto sul colpo. Subito sono stati chiamati i soccorsi. La zona impervia, una località di montagna al confine quasi con il Molise, ha però reso più difficile le operazioni.