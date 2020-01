Crolla palazzina, paura in centro «Era disabitata, nessun ferito»

Villa di Briano - Crollo di una palazzina in via Leopoldo di Sant'Agata, a Villa di Briano, pochi istanti fa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa (reduci dall'intervento per un incidente stradale lungo la statale Nola-Villa Literno) e quelli di Caserta. Non ci sono però feriti perchè la palazzina crollata era disabitata, ma non era stata abbattuta dai proprietari. Riscontrati danni alle auto parcheggiate, ma per fortuna i passanti sono rimasti illesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA