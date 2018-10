Martedì 2 Ottobre 2018, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 18:48

A pochi giorni dall'inizio della scuola la cronaca porta l'attenzione sulla sicurezza negli edifici. ScuolaZoo, la community online di studenti più grande d’Italia, è già stata contattata dagli studenti di una classe dell’Istituto Comprensivo Laurenza di Teano, vicino Caserta, che hanno denunciato il crollo del soffitto dell'aula durante la lezione di educazione fisica.La storia è stata subito raccontata da#ScuoleAPezzi, la rubrica di ScuolaZoo che ha la funzione di denunciare tutti i casi di edilizia scolastica fatiscente che minacciano la sicurezza degli studenti italiani.I ragazzi hanno raccontato il tutto tramite Instagram. Il professore era appena entrato in aula, non aveva neanche iniziato a spiegare, che ha ceduto il controsoffitto. La classe è riuscita a uscire illesa dall'aula grazie al supporto dei bidelli che li hanno portati tutti in un’aula sicura, nonostante qualcuno di loro fosse persino svenuto dalla paura, come ha raccontato una studentessa della classe.Si è dovuto arrivare a rischiare una tragedia per far sì che il Laurenza venisse dichiarato inagibile, mentre gli studenti sono stati tutti mandati in un’altra scuola vicina, che accoglierà loro e i loro professori finché il Laurenza non verrà messo nuovamente in sicurezza. A pochi giorni dall'inizio di scuola, ScuolaZoo ha condotto un sondaggio dal quale è emerso che il 57% degli studenti Italiani sperava di tornare a scuola e di trovare delle strutture sicure e funzionanti. A meno di un mese dall'inizio di scuola, queste aspettative, per alcuni, sono già state deluse.