MADDALONI - Il boato é stato forte ed ha svegliato tutto il rione. Nella notte scorsa é crollato un palazzo antico in via Domenico Raffone, in pieno centro storico a Maddaloni nel Casertano. Per fortuna lo stabile, che aveva già registrato un cedimento ad inizio anno, era disabitato. Si sono registrati danni ad alcune autovetture in sosta. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Caserta che hanno riportato la situazione alla normalità nel giro di qualche ora. A Maddaloni di crolli di questo genere se ne verificano con una cadenza quasi settimanale e sulle vicende non poche sono le polemiche. Persino l'opposizione consiliare ha chiesto ufficialmente chiarimenti al sindaco Andrea De Filippo.

