Poteva essere una tragedia ma per fortuna il crollo del palazzo si è verifidato di notte. La notte scorsa infatti, al civico 35 di Corso Umberto I, è venuto giù all'improvviso un intero palazzo disabitato. C'è stato un boato tremendo che ha fatto saltare dal letto i residenti in zona. Poi le macerie si sono abbattute anche sulla strada che, in quel momento, era fortunatamente deserta. Palazzo Buonanno era disabitato da tempo e il crollo è dipeso, quasi certamente, dalle infiltrazioni di acqua dovute alle incessanti piogge di questi giorni. Nonostante il palazzo costituisse per le sue condizioni non c'erano in strada cartelli o segnalazioni che avvisassero del rischio. E' andata bene, ma solo per fortuna.

