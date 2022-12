Anche quest'anno il liceo Manzoni - indirizzo Cambridge International - ha organizzato, per il territorio e per i propri studenti e docenti, un workshop dal titolo «Rilevanza della lingua inglese nei percorsi formativi cross-cultural», che sarà tenuto dal professore Walter Giordano, docente di Lingua inglese presso il dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università degli studi di Napoli Federico II, esperto in Business Communication, pubblicità e comunicazione finanziaria, nonché formatore aziendale e di docenti della scuola pubblica.

Focus dell'incontro i percorsi educativi cross-cultural, che prevedono l'inglese come lingua veicolare e che sono sempre più frequenti in Italia. I capisaldi di questi tipi di percorsi sono, senza dubbio, le applicazioni pratiche in lingua straniera. Il workshop promosso dalla professoressa Mariapiera de Lerma, referente d'Istituto per l'indirizzo Cambridge International si propone di offrire spunti di riflessione sulla possibilità di generare idee applicative, che possano consentire agli studenti di calarsi nel tessuto delle culture paese, in modo da proporre progetti comunicativi, culturali e professionali replicabili. La padronanza della lingua inglese appare fondamentale, in quanto veicolo di trasmissione di atti comunicativi a forte intensità country-of-origin.

Si parlerà, inoltre, della figura del docente di lingua inglese cross-cultural, un umanista attento ai cambiamenti e pronto ad integrare i percorsi curriculari con project work focalizzati sulla pubblicità, oppure sulle sezioni about us dei siti web, o ancora sullo storytelling aziendale, fino ad arrivare ai documentari di viaggio. Il Manzoni di Caserta è l'unico liceo del territorio a poter vantare, da anni, ottimi risultati per quanto concerne il percorso Cambridge International, mantenendone salda la gestione in ben due indirizzi di studio: nei licei Classico e Scientifico. L'indirizzo, fortemente voluto e da sempre sostenuto dalla dirigente scolastica Adele Vairo, si configura come un percorso altamente sfidante' per gli studenti: la core challenge è quella di pensare e di sperimentare situazioni di apprendimento innovative, che tuttavia dialoghino con i saperi delle discipline classiche e scientifiche. Il Liceo Manzoni è, inoltre, l'unico nella città di Caserta che ogni anno prevede e organizza gli esami, in sede, per il conseguimento delle certificazioni delle discipline Cambridge Igcse e A Level dei due diversi indirizzi.

Gli studenti, che scelgono il percorso Cambridge International, oltre a migliorare le competenze di lingua inglese attraverso lo studio della disciplina i English as a second language, avranno l'opportunità di mettersi in gioco anche sul piano delle Skills, confrontandosi con materie come History per il classico e con Mathematics e Mathematics A Level per lo scientifico, secondo metodologie e programmi internazionali.