Non si è fatto attendere il ringraziamento di Michel Cruciani alla commovente lettera dei tifosi della Casertana gli hanno dedicato dopo la morte della figlioletta Victoria.

«Non so da dove iniziare - scrive il centrocampista in maglia rossoblù dal 2013 al 2015 - forse anzi avrei dovuto farla prima questa cosa, ma non ho mai avuto il coraggio. Leggo e rileggo la lettera: siete unici. Ci siete stati prima, ci siete adesso e questo mi riempie il cuore in un momento difficile».

Il rapporto professionale tra Cruciani e la Casertana si interruppe nella controversa estate del 2015 quando approdò, con altri calciatori rossoblù, nelle file del Benevento, club che lasciò a metà stagione. «Non ho mai avuto la possibilità di ringraziarvi come volevo - prosegue Cruciani - ogni anno, speravo di ricevere la chiamata da Caserta. Vorrei, anche per una singola partita, riprovare l’emozione che quella maglia mi ha regalato e che voi soli siete stati capaci di dare. La mia speranza è l’ultima a morire. Ora mi limito a dirvi grazie. Siete nel mio cuore. Grazie Caserta».

