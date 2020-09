Il 27 settembre 2020 alle 11:00, nell’ambito del progetto Cur’Arti, verrà organizzata nell’anfiteatro campano e nel Museo dei Gladiatori una visita guidata alla scoperta dei rilievi marmorei che decoravano la cavea con scene di caccia e narrazioni mitologiche rappresentate sui plutei e le transenne dei vomitoria, originariamente collocati nelle aree di accesso alle gradinate dell’Anfiteatro campano, e sulle armature in bronzo indossate dai gladiatori, le cui copie sono esposte all’interno dello stesso Museo.



Seguirà la presentazione del Progetto ideato dalla dott.ssa Francesca Barrella, "Cur'Arti", prima rete networking in Italia di collaborazione fra Aziende Ospedaliere ed Istituti e Luoghi di Cultura finalizzata all'applicazione dell' Arteterapia, e di progetti di Inclusione sociale ed Accessibilità all'arte. Presentazione della collezione donata al Progetto Cur'Arti da parte di artisti di rilievo internazionale, Zerha Dogan, Pierre-Yves Le Duc, Emanuela Ughi, Domenico Sepe e Maurizio Ponticello, Veronica Della Porta, Eugenio Bennato, Scuola Comix, Barbara Ciardo (COMIX), Gea Palumbo ideatrice del Museo delle Donne e Silvana Figlioli.



La collezione promuove la inaugurazione del Primo Museo Ambulatorio in Italia, presso l'Azienda Ospedaliera ASL NA 2 Napoli Nord, e presso l'ospedale C.T.O. dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, grazie all'impegno dei rispettivi direttori sanitari dott. Di Mauro e dott. D'Amore e della dott.ssa Monica Vanni, e delle donazioni delle Aziende farmaceutiche Piessefarma e Agaton.-Zehra Dogan. La mostra sarà allestita al Museo archeologico dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere.



All’insegna dello slogan “Imparare per la vita”, domenica 27 settembre dalle ore 10.00 l’Anfiteatro campano diventerà lo spazio di un percorso educativo di eredità narrate e raccolte in uno gioco che coinvolge il patrimonio condiviso di due città storiche, la Capua Antica e la Capua Nova. L’anfiteatro campano, simbolo e fulcro della città di Santa Maria Capua Vetere, è legato in maniera significativa alla nuova Capua, che conserva negli spazi cittadini e nel suo museo, tanto della città antica. Alcune delle chiavi d’arco che ornavano il portico esterno dell’Anfiteatro sono oggi visibili sulle facciate di edifici di Capua e nel Museo Campano, insieme all’iscrizione dedicatoria del monumento.



Così come la città romana di Santa Maria Capua Vetere viene trasferita a Capua, a partire dall’incursione saracena dell’841 d.C., arricchendo la città nuova che si veste delle sue origini, così i nonni saggi dell’Archeoloclub trasferiranno frammenti della loro conoscenza ai nipoti, in uno scambio di saperi che fonde le generazioni in una ‘comunità educante’. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Santa Maria Capua Vetere, il Comune di Capua, il Museo provinciale campano di Capua e con l’Archeoclub - Sezione di S.M.C.V. Inoltre, per l’occasione, il comune di Santa Maria Capua Vetere organizzerà un percorso di visita nella città, che farà tappa al Museo archeologico dell’antica Capua (Via Roberto d’Angiò, 48) e, da lì, all'Anfiteatro campano, dove si potrà partecipare alle iniziative programmate per le Giornate Europee del Patrimonio 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA